Durante la trasmissione di questa sera su ‘Televomero’, il Napoli è finito sotto i riflettori per le sue parole dure in diretta, rivelando un nuovo problema che si aggiunge agli infortuni. Il tecnico ha espresso frustrazione, accusando alcune decisioni arbitrali di aver complicato il percorso della squadra. Questi commenti arrivano mentre i tifosi si confrontano con una serie di sconfitte e con la preoccupazione per le condizioni fisiche di alcuni giocatori chiave.

Il Napoli sta conducendo una stagione fatta di alti e bassi e anche di questo si sta parlando questa sera a ‘Il Bello del Calcio’ in diretta su ‘Televomero’. Il motivo, secondo Gianluca Gifuni, non sarebbe tanto quello degli infortuni, quanto piuttosto il mercato già sbagliato dall’estate. Le parole in diretta sono state nette. Napoli, ecco cosa non ha funzionato già dall’inizio della stagione. Gianluca Gifuni, a ‘Il Bello del Calcio’ in diretta su ‘Televomero’, ha dichiarato: “ Perché il Napoli è a 11 punti dall’Inter? Solo infortuni o altro? Io penso che abbia inciso molto che è stato sbagliato il mercato di Luglio perché non ha dato a Conte la possibilità di compensare al periodo di emergenza”. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

Napoli, parole molto dure in diretta: altro che infortuni, salta fuori un altro problema!

Paulo Dybala non sarà in campo contro il Napoli a causa di un infortunio muscolare, che lo tiene fuori dall’allenamento di questa settimana.

Il Napoli si distingue per un avvio di stagione solido e convincente, dimostrando un'organizzazione di squadra efficace e un rendimento costante.

Emergenza Napoli: Lobotka e Politano out per infortunio! #Shorts

