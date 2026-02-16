Alisson Santos ha fatto il suo debutto con il Napoli segnando un gol all'82’ contro la Roma, causando un cambiamento improvviso nei numeri della squadra. La rete dell’attaccante brasiliano ha portato il risultato a pari, influenzando la classifica e la fiducia dei giocatori. Con questa presenza, Santos si è subito dimostrato decisivo, rafforzando la sua posizione tra i titolari.

GERARCHIE RIBALTATE DAI NUMERI. L’ingresso di Alisson Santos contro la Roma (gol del 2-2 all’82’) ha generato un terremoto statistico nel Napoli. Il brasiliano classe 2002, arrivato a gennaio, viaggia a una media di 1 gol ogni 30 minuti. Un dato che, seppur parziale, evidenzia la crisi profonda degli altri esterni: Matteo Politano è fermo a 0 gol in 21 presenze, mentre David Neres segna solo ogni 5,3 partite. Con una media voto di 7.50 e un Fantavoto di 10.50, Alisson Santos ha già superato per impatto ed efficienza l’intera concorrenza, candidandosi a titolare inamovibile per il rush finale Champions. 🔗 Leggi su Napolissimo.it

Napoli, l'impatto di Alisson Santos: gol all'esordio ed efficienza da primato

Napoli e Roma si contendono un punto alla fine di un match emozionante al Maradona, che termina 2-2.

Napoli Close in on Alisson Santos Verbal Agreement Reached with Sporting

