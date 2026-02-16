Napoli il pari che vale una vittoria | la notte dei perfetti sconosciuti

Il Napoli ottiene un pareggio che sembra una vittoria, dopo una partita intensa e combattuta. La causa è la forte pressione degli avversari negli ultimi minuti, che ha impedito ai partenopei di conquistare i tre punti. La serata si è trasformata in una notte di protagonisti imprevedibili, con giocatori meno noti che hanno fatto la differenza sul campo.

"> NAPOLI – Un pari che vale una vittoria. Antonio Corbo, su Repubblica Napoli, racconta così il 2-2 del Maradona contro la Roma: una serata che chiude definitivamente il sogno scudetto ma spalanca con più serenità la porta della Champions. Se l’Inter scappa a +11, il Napoli frena la rincorsa romanista e trova energie inattese. Come sottolinea Antonio Corbo su Repubblica Napoli, è la notte dei “perfetti sconosciuti”: Alisson Santos e Giovane, due brasiliani arrivati nel silenzio del mercato invernale e diventati all’improvviso protagonisti. 🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Napoli, il pari che vale una vittoria: la notte dei perfetti sconosciuti Mister Andreoletti pensa positivo: «Ci abbiamo creduto fino alla fine. Pari che vale come una vittoria». Mister Andreoletti guarda il bicchiere mezzo pieno e dice che il pareggio contro la Juve Stabia vale più di quanto si possa pensare. Cene tra perfetti sconosciuti. L’idea che arriva dalla Puglia e che ha conquistato anche New York Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Non basta la doppietta di Malen alla Roma: col Napoli finisce 2-2; Napoli-Roma 2-2: super Malen illude Gasperini, poi Alisson entra e agguanta il pari nel finale; Napoli-Roma, riecco Conte: Gasperini cerca il bis che vale la Champions; Napoli, pari con la Roma. Napoli-Roma 2-2: super Malen illude Gasperini, poi Alisson entra e agguanta il pari nel finaleGiallorossi due volte avanti ma la squadra di Conte risponde con i gol di Spinazzola e del brasiliano arrivato a gennaio, decisivo una volta entrato in campo ... corriere.it Roma avanti due volte, il Napoli risponde. Pari show e la lotta Champions si infiammaNapoli e Roma non tradiscono le attese, regalando emozioni a non finire nel big match della domenica di Serie A. Al 'Maradona' i ... iltempo.it Pari al Maradona La apre Malen su assist di Zaragoza. Il Napoli poi recupera con Spinazzola. Malen dal dischetto ci riporta in vantaggio, ma Alisson Santos pareggia i conti. Forza Roma Sempre - facebook.com facebook #Roma avanti due volte, il #Napoli risponde. Pari show e la lotta Champions si infiamma #NapoliRoma #Malen x.com