Napoli il cuore oltre l’ostacolo | Conte blinda la zona Champions e lancia il talento di Alisson

Il Napoli, grazie alla determinazione di Conte, riesce a mantenere la zona Champions dopo un pareggio combattuto contro la Roma. La partita si è giocata in un clima teso, con i partenopei che sono riusciti a resistere all’assalto degli avversari negli ultimi minuti. Alisson, il giovane portiere, si è distinto con alcune parate decisive, dimostrando il suo talento. La squadra azzurra ha dimostrato di saper reagire anche nelle situazioni più difficili, stringendo i denti fino al fischio finale.

Il Napoli strappa un pareggio di nervi e resilienza contro la Roma, un risultato che se da un lato sancisce l’addio definitivo alle velleità tricolori, dall’altro consolida la posizione azzurra nella corsa Champions, sfruttando il passo falso della Juventus a San Siro. In un match caratterizzato da una continua alternanza di inerzia, la compagine di Antonio Conte ha dimostrato una solidità caratteriale non scontata, riuscendo a rimontare per due volte i giallorossi in quella che il tecnico ha definito una sfida dai ritmi “inglesi”. Il progetto tecnico, pur navigando tra le secche di un’infermeria sempre affollata, trova linfa vitale nei nuovi innesti di gennaio, arrivati a parametro zero ma già capaci di spostare gli equilibri tattici di una squadra che si rifiuta di abdicare alle proprie ambizioni internazionali.🔗 Leggi su Serieagoal.it

Alisson Santos ha segnato un gol decisivo nel match tra Napoli e Roma, terminato 2-2, dopo aver risposto a Malen con un colpo di testa che ha fatto impazzire i tifosi partenopei.

Questa sera il Napoli affronta il Chelsea in una partita decisiva.

