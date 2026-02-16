A causa della Napoli City Half Marathon, le strade di Napoli resteranno chiuse al traffico nelle giornate del 21 e 22 febbraio. La corsa coinvolge circa 5.000 partecipanti e attraversa i quartieri più centrali della città, causando modifiche alla viabilità. Per evitare disagi, i residenti sono invitati a pianificare gli spostamenti con anticipo.

In occasione della Napoli City Half Marathon è stato istituito un dispositivo di circolazione temporaneo per il 21 e 22 febbraio. È istituito per il 21 e il 22 febbraio 2026, in occasione della manifestazione podistica “Napoli City Half Marathon", il seguente dispositivo di circolazione. 1.Dalle dalle ore 22:00 del 21 febbraio alle ore 12:30 del 22 febbraio 2026 e comunque fino a cessate esigenze, il divieto di transito veicolare - eccetto i mezzi di emergenza e di soccorso, i veicoli delle Forze dell’Ordine e i veicoli autorizzati a supporto degli atleti - in Viale Kennedy (nel tratto compreso tra l’intersezione con Via Arturo Labriola e Piazzale Vincenzo Tecchio). 🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Napoli City Half Marathon, il dispositivo di circolazione per il 21 e 22 febbraio

La Messina Half Marathon, prevista originariamente per gennaio e annullata a causa delle condizioni meteorologiche, si terrà domenica 22 febbraio.

Il 2026 della Coelmo Napoli City Half Marathon inizia con importanti novità.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.