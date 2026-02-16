Napoli City Half Marathon il dispositivo di circolazione per il 21 e 22 febbraio
A causa della Napoli City Half Marathon, le strade di Napoli resteranno chiuse al traffico nelle giornate del 21 e 22 febbraio. La corsa coinvolge circa 5.000 partecipanti e attraversa i quartieri più centrali della città, causando modifiche alla viabilità. Per evitare disagi, i residenti sono invitati a pianificare gli spostamenti con anticipo.
In occasione della Napoli City Half Marathon è stato istituito un dispositivo di circolazione temporaneo per il 21 e 22 febbraio. È istituito per il 21 e il 22 febbraio 2026, in occasione della manifestazione podistica “Napoli City Half Marathon", il seguente dispositivo di circolazione. 1.Dalle dalle ore 22:00 del 21 febbraio alle ore 12:30 del 22 febbraio 2026 e comunque fino a cessate esigenze, il divieto di transito veicolare - eccetto i mezzi di emergenza e di soccorso, i veicoli delle Forze dell’Ordine e i veicoli autorizzati a supporto degli atleti - in Viale Kennedy (nel tratto compreso tra l’intersezione con Via Arturo Labriola e Piazzale Vincenzo Tecchio). 🔗 Leggi su 2anews.it
"Messina Half Marathon" ricalendarizzata il 22 febbraio, aperte di nuovo le iscrizioni
La Messina Half Marathon, prevista originariamente per gennaio e annullata a causa delle condizioni meteorologiche, si terrà domenica 22 febbraio.
Coelmo Napoli City Half Marathon 2026, Elvanie Nimbona corre per il primato italiano di mezza maratona
Il 2026 della Coelmo Napoli City Half Marathon inizia con importanti novità.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
