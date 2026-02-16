Napoli Carnevale a rischio | sequestri record di giocattoli e addobbi non sicuri 54 persone segnalate

A Napoli, le autorità hanno sequestrato oltre 500.000 giocattoli e decorazioni non sicuri durante un’operazione contro la vendita di prodotti irregolari per il Carnevale. La causa è il tentativo di garantire la sicurezza dei bambini e dei festeggiamenti, ma molte persone sono state segnalate per aver venduto articoli contraffatti o privi delle certificazioni richieste. Tra queste, 54 sono state identificate come responsabili di illeciti, mentre i controlli proseguono nelle zone più frequentate della città.

Carnevale sotto assedio: oltre mezzo milione di prodotti sequestrati, Napoli al centro dell’operazione. Un’ondata di controlli a livello nazionale ha portato al sequestro di oltre 500.000 articoli per il Carnevale, ritenuti non sicuri o contraffatti. L’epicentro dell’operazione, condotta dalla Guardia di Finanza, si è concentrato nella provincia di Napoli, dove sono state segnalate 54 persone alle autorità competenti. L’intervento mira a tutelare la salute dei consumatori e a contrastare le attività illecite legate alla vendita di prodotti potenzialmente pericolosi in vista della festività. Un mercato nero dietro la maschera: i dettagli dell’operazione.🔗 Leggi su Ameve.eu Quasi 200mila addobbi di Natale non sicuri e 200 giubbotti contraffatti: in Brianza sequestri per 200mila euro Roma, sequestrati oltre un milione di articoli e addobbi di Carnevale non sicuri Roma, 22 gennaio 2026 – La Guardia di Finanza ha sequestrato oltre un milione di articoli e addobbi di Carnevale non conformi alle normative di sicurezza. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Carnevale sociale del Gridas: centinaia in strada con il rischio dello sgombero; Carnevale sociale del Gridas: centinaia in strada con il rischio dello sgombero; Carnevale 2026, cosa fare a Napoli: gli eventi da non perdere; Napoli, a Scampia il carnevale sociale che torna a irridere i potenti con il ciuffo di Trump. Napoli, la Finanza sequestra 500mila articoli per Carnevale contraffattiA Napoli, la Guardia di Finanza ha sequestrato oltre 500 mila articoli per il Carnevale per tutelare i consumatori. cronachedellacampania.it Carnevale, maxi sequestro nel Napoletano: sottratti alla vendita oltre 500mila articoli non sicuriCarnevale, la Guardia di Finanza di Napoli sequestra oltre 500mila articoli non sicuri e contraffatti tra città e provincia. internapoli.it @nostalgia90_official al Carnevale di #striano #napoli Grazie popolo degli anni 90 - facebook.com facebook