Napoli Carnevale a rischio | sequestri record di giocattoli e addobbi non sicuri 54 persone segnalate

Da ameve.eu 16 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Napoli, le autorità hanno sequestrato oltre 500.000 giocattoli e decorazioni non sicuri durante un’operazione contro la vendita di prodotti irregolari per il Carnevale. La causa è il tentativo di garantire la sicurezza dei bambini e dei festeggiamenti, ma molte persone sono state segnalate per aver venduto articoli contraffatti o privi delle certificazioni richieste. Tra queste, 54 sono state identificate come responsabili di illeciti, mentre i controlli proseguono nelle zone più frequentate della città.

Carnevale sotto assedio: oltre mezzo milione di prodotti sequestrati, Napoli al centro dell’operazione. Un’ondata di controlli a livello nazionale ha portato al sequestro di oltre 500.000 articoli per il Carnevale, ritenuti non sicuri o contraffatti. L’epicentro dell’operazione, condotta dalla Guardia di Finanza, si è concentrato nella provincia di Napoli, dove sono state segnalate 54 persone alle autorità competenti. L’intervento mira a tutelare la salute dei consumatori e a contrastare le attività illecite legate alla vendita di prodotti potenzialmente pericolosi in vista della festività. Un mercato nero dietro la maschera: i dettagli dell’operazione.🔗 Leggi su Ameve.euImmagine generica

Quasi 200mila addobbi di Natale non sicuri e 200 giubbotti contraffatti: in Brianza sequestri per 200mila euro

Roma, sequestrati oltre un milione di articoli e addobbi di Carnevale non sicuri

Roma, 22 gennaio 2026 – La Guardia di Finanza ha sequestrato oltre un milione di articoli e addobbi di Carnevale non conformi alle normative di sicurezza.

