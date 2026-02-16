Napoli bimbo con cuore danneggiato | per l' ospedale Monaldi resta operabile
Un bambino di due anni e mezzo con un cuore danneggiato potrà ancora ricevere un trapianto, secondo l’ospedale Monaldi di Napoli, che ha deciso di mantenere aperta questa possibilità in attesa di un nuovo consulto previsto domani. La decisione è arrivata dopo aver valutato le condizioni cliniche del piccolo e i risultati degli ultimi esami, che indicano che l’intervento resta un’opzione praticabile. La famiglia del bambino ha espresso fiducia nelle cure dell’equipe medica e spera in un esito positivo.
Il bimbo di due anni e mezzo, a cui era stato impiantato un cuore danneggiato, resta trapiantabile secondo l’équipe del Monaldi di Napoli, almeno fino al nuovo consulto previsto domani. La famiglia, che ha ricevuto un no dal Bambin Gesù di Roma a causa del grave quadro clinico, è pronta a rivolgersi ad altri centri specializzati in Europa. Nel frattempo, la Procura di Napoli indaga sul trasporto e sulla conservazione dell’organo partito da Bolzano: sei medici e paramedici sono indagati per lesioni colpose. Il legale della famiglia, Francesco Petruzzi, segnala possibili irregolarità nella "box" di conservazione del cuore e nei tempi dell’operazione del 23 dicembre. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Cuore bruciato, «il bimbo non è più operabile». Il Monaldi: resta in lista
Il Monaldi ha annunciato che Tommaso, il bambino di 8 anni, non può più essere operato dopo che il suo cuore è stato danneggiato dall’azoto liquido.
Napoli, cuore bruciato: il calvario del bimbo trapiantato, al momento resta operabile
Il bambino di Napoli ha subito un grave danno al cuore, causato da complicazioni post-operatorie, e ora si trova in condizioni stabili ma delicate.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
