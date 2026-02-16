Napoli bambino di 2 anni attende un cuore | indagine sull’organo compromesso e appello alla donazione

A Napoli, un bambino di due anni aspetta un cuore nuovo perché il suo organo è gravemente compromesso. La famiglia del piccolo lancia un appello affinché aumentino le donazioni di organi nella città, dove le liste d’attesa si allungano. La piccola vittima di questa emergenza ha già subito numerosi ricoveri e necessita urgentemente di un trapianto. Le autorità sanitarie stanno conducendo un’indagine per capire meglio le cause del problema e come migliorare la disponibilità di organi. La madre del bambino si rivolge alla comunità chiedendo solidarietà e attenzione su questa emergenza.

L'Attesa di un Cuore a Napoli: L'Appello di una Madre e il Futuro della Donazione di Organi. Napoli è al centro di una profonda riflessione sulla donazione di organi dopo la vicenda di un bambino di due anni in attesa di un nuovo trapianto cardiaco. Un primo intervento, purtroppo, non ha avuto l'esito sperato a causa di un organo giunto in condizioni compromesse, riaccendendo il dibattito sulla sicurezza dei trapianti e sulla necessità di un sistema sanitario più efficiente. In questo contesto delicato, Anna Asaro, figura simbolo della sensibilizzazione sulla donazione dopo la perdita della figlia Sofia, lancia un appello alla responsabilità collettiva. Napoli, trapianto fallito a un bimbo di 2 anni: indagini sull'organo "leso" e corsa per un nuovo cuore. Napoli piange il fallimento del trapianto di cuore su un bambino di 2 anni. Napoli, trapianto cuore bimbo di 2 anni: organo arrivato carbonizzato, intervento impossibilitato. Questa mattina a Napoli si stava per eseguire un trapianto di cuore su un bambino di soli 2 anni, ma l'intervento è stato subito bloccato. Napoli, trapianto cuore fallito per bimbo di 2 anni. 6 medici indagati. Trapianto cuore danneggiato su bimbo a Napoli, la mamma: Ore disperate. Bambino trapiantato con cuore danneggiato: l'organo era stato trasportato in un box di plastica. Cuore danneggiato trapiantato a bimbo: tre inchieste e medici sospesi al Monaldi. Napoli, il caso del trapianto di cuore fallito sul bimbo di due anni. 6 medici indagati. Trapianto di cuore sbagliato sul bimbo di 2 anni al Monaldi di Napoli, madre disperata: 6 medici indagati. Lo scorso 23 dicembre all'ospedale Monaldi di Napoli è stato eseguito un trapianto di cuore su un bambino di due anni e quattro mesi. L'organo arrivava da Bolzano, espiantato da un bambino di quattro anni. Il cuore destinato al trapianto di un bambino di Napoli sarebbe stato trasportato in un semplice contenitore di plastica, privo di sistemi per il controllo della temperatura. Le indagini dei Carabinieri NAS di Napoli hanno evidenziato che, oltre alla mancanza di sistemi di controllo della temperatura, ci sono state altre irregolarità nel trasporto dell'organo.