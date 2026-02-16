MutuiOnlineit | in Toscana a gennaio tasso fisso al 3,43% in media +60bps rispetto a 12 mesi fa

MutuiOnline.it ha rilevato che a gennaio in Toscana il tasso fisso medio dei mutui è salito al 3,43%, con un aumento di 60 punti base rispetto allo stesso mese dell’anno scorso. Questo incremento si traduce in rate più alte per chi sta pensando di acquistare casa o ristrutturare. Un esempio concreto: un mutuo di 150.000 euro con questa percentuale costa circa 50 euro in più al mese rispetto a dodici mesi fa.

Arezzo, 16 febbraio 2016 – Il 2026 del mercato dei mutui sembra essersi aperto così come si era concluso il 2025. Secondo i dati dell’Osservatorio di MutuiOnline.it, il TAN medio dei mutui a 20 e 30 anni a tasso fisso si conferma in leggera crescita, con il valore che nel primo mese dell’anno tocca il 3,43% (media di offerte standard e green), mentre il variabile si mantiene stabile al 2,65%, confermandosi l’opzione oggi più conveniente. A gennaio, infatti, la forbice tra le due tipologie di finanziamento si è aperta ulteriormente a favore del variabile, arrivando a 78 punti base in media: ciò significa che, considerando un mutuo a 20 anni da 140. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - MutuiOnline.it: in Toscana a gennaio tasso fisso al 3,43% in media, +60bps rispetto a 12 mesi fa Mutui in Toscana, nel 2025 crescono importi e durate. Domina ancora il tasso fisso Nel 2025, in Toscana, si è registrato un aumento sia degli importi richiesti per i mutui che delle durate, in risposta ai prezzi elevati degli immobili. Mercato dei mutui: nel 2025 in Toscana il Tan medio del tasso fisso è aumentato di 50 punti base, mentre il variabile è sceso di oltre un punto percentuale Nel 2025, il mercato dei mutui in Toscana ha mostrato segnali di stabilità, con il tasso fisso medio in aumento di 50 punti base e il tasso variabile in calo di oltre un punto percentuale. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. MutuiOnline.it: in Toscana a gennaio tasso fisso al 3,43% in media, +60bps rispetto a 12 mesi faIn Toscana a gennaio si chiedono in media 142.800 € per il mutuo, dato sotto la media italiana. A gennaio a Lucca i richiedenti di mutuo più giovani, a Prato le durate maggiori e a Firenze gli immobil ... lanazione.it Rassegna stampa MutuiOnline 2025Il rialzo dell’Irs a 30 anni (3,21%) spinge i mutui a tasso fisso verso nuovi rincari, con tassi medi già al 3,34%. Il divario con il variabile (2,64%) si amplia, rendendo quest’ultimo più conveniente ... mutuionline.it