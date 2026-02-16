Musicisti per la pace | il concerto Va pensiero a sostegno delle scuole di musica palestinesi

Sabato 21 febbraio, i musicisti si riuniscono allo spazio Esperienze al Cubo di Viserba per eseguire il concerto

Sabato 21 febbraio, allo spazio Esperienze al Cubo, nella zona artigianale di Viserba, si terrà "Va, pensiero", il concerto di Musicisti per la Pace a sostegno delle scuole di musica per bambini e bambine palestinesi nei campi profughi. Durante la serata sarà presente un banchetto a cura di AssoPace Palestina, dove sarà possibile iscriversi all'associazione. Il gruppo Musicisti per la Pace è composto da quindici musicisti riminesi. Nato con l'obiettivo di offrire un contributo concreto in termini di solidarietà attraverso le competenze musicali, propone un repertorio di brani dedicati alla pace e contro la guerra, firmati da autori che hanno segnato la storia musicale per il loro impegno sociale.

