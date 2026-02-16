Muschio come toglierlo da un muro esterno

Il muschio si sviluppa sui muri esterni perché l’umidità e le piogge favoriscono la sua crescita. Recentemente, molti proprietari di case si trovano a doverlo rimuovere per evitare danni alla struttura. Per eliminare il muschio, si può usare una soluzione di acqua e candeggina, o un detergente specifico, applicato con una spazzola dura. Un esempio concreto: alcuni scelgono di spruzzare il prodotto e di strofinare delicatamente, per rimuovere le macchie verdi senza danneggiare la superficie.

Da qualche anno a questa parte vanno di moda le pareti di piante stabilizzate, un trend che veste gli interni di verde. Ma tolti i quadri biofiliaci, che sono considerati sicuri, se vediamo muschio sui muri esterni di casa deve essere nostra cura eliminarne ogni traccia. Se infatti notiamo macchie cespugliose sulle pareti della nostra abitazione, quasi sempre quelle non esposte al sole, dovremo provvedere a ripulirle. Il rischio, se non trattiamo il problema, è che peggiori e renda più instabile e insalubre l'intera struttura muraria. Il muschio spesso nasconde anche la presenza di muffe, che sono deleterie per la salute della casa e dei suoi abitanti.