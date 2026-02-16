Muore per un tumore diagnosticato in ritardo con infezioni ospedaliere | Campus Biomedico citato in giudizio

Il Campus Biomedico di Roma è stato chiamato in tribunale dopo la morte di un uomo di 70 anni, avvenuta a causa di un tumore scoperto troppo tardi. La causa principale sarebbe stata una diagnosi ritardata, che ha impedito un intervento tempestivo. L’uomo aveva anche contratto infezioni durante il ricovero, che avrebbero aggravato la sua condizione. La famiglia ha deciso di portare il caso in sede legale per fare chiarezza.

Campus Biomedico di Roma citato in giudizio per la morte di un paziente 70enne. Sarebbe morto per altre patologie dopo aver contratto infezioni ospedaliere.🔗 Leggi su Fanpage.it "Morì durante il ricovero per infezioni ospedaliere": Asp citata in giudizio per “malpractice” Una famiglia di Agrigento si trova a dover affrontare un lutto amaro. “Non diagnosticò tumore al seno”: radiologo citato in giudizio Un radiologo di Bologna è stato chiamato in tribunale con un’accusa pesante. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Daria De Boni muore a 39 anni per un tumore: addio alla vicepresidente di Never Give Up. Lascia due bambine; James Van Der Beek, morto l'attore star di Dawson's Creek: aveva 48 anni, lottava da tempo con un tumore; È morto James Van Der Beek, l’attore di Dawson's Creek aveva un tumore; Muore 8 giorni dopo aver raccontato il suo calvario. La piccola Rita muore a soli 9 anni per un tumore alla testa, le strazianti parole dei genitoriBibione piange Rita, una bambina di 9 anni morta per un tumore alla testa. La sua forza e il suo sorriso hanno toccato profondamente ... bigodino.it Il cane muore per un tumore non diagnosticato, riconosciuto alla persona di riferimento il danno affettivoLa Corte d'Appello di Firenze ha condannato una clinica veterinaria di Lucca a risarcire una persona per la morte del proprio Rottweiller a causa della diagnosi non riconosciuta della presenza di un ... fanpage.it Trigoria, a 150 metri dal Campus Universitario Biomedico di Trigoria, e precisamente in Via Talarico, proponiamo al piano primo, in elegante complesso immobiliare completamente ristrutturato, una stanza singola con bagno privato per studentessa Campus B - facebook.com facebook