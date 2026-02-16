Muore in casa per un malore | i pitbull rimasti senza cibo inferiscono sul corpo
Un uomo è morto nella sua abitazione a causa di un malore improvviso, mentre i suoi pitbull, lasciati senza cibo, hanno rosicchiato il suo corpo. I militari, entrati nell’appartamento, hanno trovato il cadavere sbranato dai cani, che avevano scavato e rosicchiato tra le braccia e le gambe.
Raoul Bova e Beatrice Arnera insieme nel cast di 'Amici Comuni'. Il video Da giorni i familiari dell'uomo non avevano più sue notizie. Il ritrovamento a Gualdo Tadino (Perugia) Quando i carabinieri sono entrati in casa hanno trovato il suo corpo dilaniato dai cani che accudiva. I militari hanno assistito a questo orrido spettacolo sfondando la porta dell'appartamento di un 51enne di Rigali, frazione di Gualdo Tadino (Perugia). Le forze dell'ordine sono intervenute sul posto dopo che per giorni i familiari non avevano più notizie dell'uomo. Il corpo dell'uomo era a terra privo di vita.🔗 Leggi su Today.it
Muore in casa a seguito di un malore: il corpo sbranato dai pitbull rimasti senza cibo
Un uomo è morto improvvisamente in casa, e i pitbull che lo vivevano hanno mangiato il suo corpo.
