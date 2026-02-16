Muore in casa i suoi pitbull si accaniscono sul corpo
Un uomo di 52 anni è stato trovato morto nella sua casa a Rigali, frazione di Gualdo Tadino, dopo essere deceduto per motivi naturali. I suoi pitbull, che erano rimasti liberi, si sono scagliati sul suo corpo, causando ulteriore sconcerto tra i vicini. La polizia ha aperto un’indagine per chiarire i dettagli dell’accaduto.
Gualdo Tadino (Perugia), 16 febbraio 2026 – Orrore in una frazione di Gualdo Tadino, a Rigali, dove un uomo di 52 anni è morto nella sua abitazione per cause naturali. Il risvolto più tragico della vicenda riguarda però i suoi tre cani di razza pitbull che hanno infierito sul corpo del loro padrone, probabilmente stremati dalla fame dopo giorni senza nulla di cui cibarsi. L’allarme è scattato quando una parente ha chiamato aiuto perché l’uomo non rispondeva da giorni; i soccorritori hanno forzato l’ingresso dell’abitazione e hanno subito trovato il corpo dell’uomo riverso a terra, senza vita da giorni. 🔗 Leggi su Lanazione.it
