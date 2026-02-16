muore a 52 anni federico frusciante youtuber e critico cinematografico

Federico Frusciante, noto youtuber e critico cinematografico, è morto all’età di 52 anni a causa di una grave malattia. La famiglia ha annunciato la scomparsa attraverso i social, dove ha anche condiviso un ricordo di lui mentre si dedicava con passione alle recensioni di film e alle analisi del cinema indipendente.

È morto, a 52 anni, Federico Frusciante, noto youtuber e critico cinematografico. A rendere nota la notizia è stata la famiglia con un messaggio pubblicato sui profili social del creator. «È con enorme dolore e immenso dispiacere che comunichiamo la scomparsa prematura di Federico, occorsa nella giornata odierna - si legge nel post di ieri sera -. Chi volesse dare un ultimo saluto, la salma sarà alla camera mortuaria del cimitero dei Lupi di Livorno dalle ore 15 di lunedì 16 febbraio fino a martedi 17 febbraio alle ore 12». Innumerevoli i messaggi di cordoglio per ricordare lo youtuber toscano protagonista, insieme con Francesco Alò, Davide Marra e Mattia Ferrari, del format e collettivo chiamato "Criticoni", molto seguito sul web per le loro recensioni su film e riflessioni sul cinema. 🔗 Leggi su Feedpress.me

