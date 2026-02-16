Muore a 52 anni Federico Frusciante youtuber e critico cinematografico
Federico Frusciante, noto youtuber e critico cinematografico, è morto all’età di 52 anni a causa di una grave malattia. La famiglia ha annunciato la scomparsa attraverso i social, dove ha anche condiviso un ricordo di lui mentre si dedicava con passione alle recensioni di film e alle analisi del cinema indipendente.
È morto, a 52 anni, Federico Frusciante, noto youtuber e critico cinematografico. A rendere nota la notizia è stata la famiglia con un messaggio pubblicato sui profili social del creator. «È con enorme dolore e immenso dispiacere che comunichiamo la scomparsa prematura di Federico, occorsa nella giornata odierna - si legge nel post di ieri sera -. Chi volesse dare un ultimo saluto, la salma sarà alla camera mortuaria del cimitero dei Lupi di Livorno dalle ore 15 di lunedì 16 febbraio fino a martedi 17 febbraio alle ore 12». Innumerevoli i messaggi di cordoglio per ricordare lo youtuber toscano protagonista, insieme con Francesco Alò, Davide Marra e Mattia Ferrari, del format e collettivo chiamato "Criticoni", molto seguito sul web per le loro recensioni su film e riflessioni sul cinema. 🔗 Leggi su Feedpress.me
Morto Federico Frusciante, critico cinematografico e youtuber. Aveva 52 anni
Federico Frusciante, critico cinematografico e youtuber, è morto a causa di una malattia improvvisa.
Federico Frusciante, morto a 52 anni il critico cinematografico e youtuber
Federico Frusciante, noto critico cinematografico e youtuber, è morto domenica 15 febbraio a 52 anni.
Morto Federico Frusciante, addio allo youtuber e critico cinematografico: aveva 52 anni
Argomenti discussi: Livorno, muore a 52 anni vittima di un malore in casa: tragedia in via San Carlo; Lutto nel calcio etneo: muore a 52 anni Orazio Russo, leggenda rossazzurra; Addio a Federico Frusciante, voce del cinema sul Web; Muore a 52 anni Federico Frusciante, musicista, critico cinematografico e padre di Videodrome.
Muore a 52 anni Federico Frusciante, youtuber e critico cinematograficoÈ morto, a 52 anni, Federico Frusciante, noto youtuber e critico cinematografico. A rendere nota la notizia è stata la famiglia con un messaggio pubblicato sui profili social del creator. «È con enorm ... gazzettadelsud.it
Federico Frusciante, critico cinematografico cult del web, muore a 52 anniÈ morto a 52 anni il critico cinematografico e youtuber Federico Frusciante. Camera ardente al Cimitero dei Lupi di Livorno il 16 e 17 febbraio. blogsicilia.it
Ci uniamo al ricordo di Federico Frusciante, preziosa colonna portante della divulgazione cinematografica in Italia, che ha contribuito a tenere viva la passione per questa arte. Lo ringraziamo per le volte in cui ha accompagnato i nostri film, incontrando il pubb - facebook.com facebook
È morto, a 52 anni, Federico Frusciante, noto youtuber e critico cinematografico. A rendere nota la notizia è stata la famiglia con un messaggio pubblicato sui profili social del creator. "È con enorme dolore e immenso dispiacere che comunichiamo la scompars x.com