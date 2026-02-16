La decisione della TEP di Parma di multare severamente i passeggeri senza biglietto ha scatenato molte proteste tra chi utilizza quotidianamente i mezzi pubblici. In particolare, alcune persone hanno ricevuto multe salate anche per aver dimenticato di convalidare il biglietto, creando tensione tra gli utenti.

La recente polemica sulle sanzioni elevate dai verificatori TEP Parma ai passeggeri sprovvisti di titolo di viaggio validato ha riacceso un dibattito che periodicamente attraversa il trasporto pubblico locale italiano. Ecco un'analisi tecnico-giuridica. Nel diritto dei trasporti, l’obbligo di validazione del titolo di viaggio non costituisce un adempimento meramente formale, bensì un elemento costitutivo del contratto di trasporto pubblico. La validazione rappresenta il momento perfezionativo dell’accordo negoziale tra utente e vettore, attestando l’effettivo utilizzo del servizio in un determinato arco temporale attraverso l’apposizione di data, ora e identificativo della corsa sul supporto cartaceo o elettronico. 🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Multe a bordo dei trasporti pubblici: un’analisi del caso TEP di Parma

