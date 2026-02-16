Mugello Buda risponde! Terzo posto per il velocista italiano dopo una grande rimonta e un incidente di squadra

Simone Buda ha ottenuto il suo terzo posto al Mugello, dopo aver affrontato una grande rimonta e un incidente di squadra che ha messo a dura prova la sua corsa. La gara si è svolta domenica 15 febbraio 2026 al Circuito del Mugello, in Toscana, dove il giovane ciclista romagnolo ha dimostrato grande determinazione.

Simone Buda torna sul podio: il ciclismo italiano ritrova un talento al Mugello. Il giovane velocista romagnolo Simone Buda ha conquistato un brillante terzo posto nella competizione ciclistica disputata al Mugello Circuit di Scarperia, in Toscana, domenica 15 febbraio 2026. Un risultato significativo per lui e per la sua squadra, la Solme Olmo Arvedi di San Biagio di Callalta, che segna un importante passo avanti in una stagione che si preannuncia ricca di sfide. Una rimonta nel cuore del Mugello. La gara al Mugello è stata caratterizzata da un percorso impegnativo e da un clima competitivo intenso. Ciclismo, Simone Buda è tornato: terzo posto al MugelloDopo il quinto posto di sabato 14 febbraio, domenica è arrivato il primo podio stagionale per la Solme Olmo Arvedi di San Biagio di Callalta. Ottima prova del giovane Buda, assistito dai compagni di s ... Doppietta della Padovani al Trofeo Mugello Bike Expo, con la volata di Lorenzo Ursella. 1 Lorenzo Ursella SC Padovani POLO Cherry Bank 2 Davide Boscaro SC Padovani POLO Cherry Bank 3 Simone Buda Solme Olmo Arvedi 4 Andrii Zozulia Nazionale Uc