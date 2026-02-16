José Mourinho ha deciso di lasciare gratuitamente il Benfica, spinto dal desiderio di tornare al Real Madrid questa estate. La sua scelta nasce da una clausola nel contratto con il club portoghese, che gli permette di liberarsi senza penali quando lo desidera. Il tecnico portoghese ha già fatto sapere di essere aperto a un ritorno ai Blancos, dove ha già vinto una Champions League. I tifosi del Madrid sperano di rivederlo presto sulla panchina della loro squadra.

Il Real Madrid e i suoi tifosi sognano il ritorno di Josè Mourinho in panchina. Il tecnico portoghese ha una particolare clausola nel suo contratto col Benfica. Come riportato da As: Il portoghese può lasciare il Benfica gratuitamente per un massimo di dieci giorni dopo la fine di questa stagione. La Nazionale portoghese non sembra essere un’opzione per lui. In questi giorni incontrerà di nuovo Florentino. Nella partita di fine gennaio tra Real e Benfica c’è stata una lezione tattica e aleggia la sua ombra nei blancos per quello che ha lasciato sia alla società, che ai tifosi. Stanno pianificando un possibile ritorno del portoghese. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Mourinho può dimettersi gratuitamente dal Benfica e tornare al Real Madrid in estate (As)

L’ottava giornata della fase a gironi della Champions League propone il match tra Benfica e Real Madrid, in programma mercoledì alle 21.

Il nome di Mourinho riaccende le speranze dei tifosi del Real Madrid.

