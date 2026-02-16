Mourinho evoca lo spettro del Real | Il Re ferito è pericoloso

Da serieagoal.it 16 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

José Mourinho ha richiamato il passato, ricordando il suo ritorno in Spagna e il rischio di rivivere le tensioni con il Real Madrid. L’allenatore portoghese ha detto che il “Re ferito” può diventare molto pericoloso, soprattutto quando si sente umiliato o sfidato. Mourinho ha aggiunto che questa situazione può scatenare reazioni imprevedibili, come è successo in passato, creando un’atmosfera tesa tra lui e il club madrileno.

Il destino, si sa, ha un senso dell’umorismo particolarmente affilato quando si parla di José Mourinho. Lo “Special One”, oggi alla guida di un Benfica rigenerato e battagliero, si ritrova davanti il suo passato più glorioso e ingombrante: il Real Madrid. Martedì 17 febbraio, l’Estádio da Luz sarà il teatro di un playoff d’andata di Champions League che profuma di epica, nato dalle ceneri di una fase a gironi conclusasi in modo surreale proprio tra queste due compagini. Mourinho, che a Madrid ha vinto e sofferto, non usa giri di parole per descrivere lo stato d’animo degli avversari: «Sono feriti, e un re ferito è molto più pericoloso di uno in piena salute», ha dichiarato ai microfoni della BBC, alzando la tensione di un match che promette di fermare il tempo. 🔗 Leggi su Serieagoal.it

mourinho evoca lo spettro del real il re ferito 232 pericoloso
© Serieagoal.it - Mourinho evoca lo spettro del Real: «Il Re ferito è pericoloso»

“Mourinho è l’unico allenatore che è piaciuto a Florentino, Florentino fallo tornare”: il Chiringuito lo rivuole al Real Madrid

Il nome di Mourinho riaccende le speranze dei tifosi del Real Madrid.

Mourinho è sempre Mourinho, pianta in asso il cronista che lo contraddiceva durante l’intervista

Durante l’intervista, Mourinho ha lasciato il cronista che cercava di contraddirlo, mantenendo il suo stile deciso e risoluto.

Jose Mourinho destroyed Real Madrid

Video Jose Mourinho destroyed Real Madrid ??
Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Mourinho affonda col Benfica: due eliminazioni, Porto lontanissimo e lo spettro degli zero titoli. Ma c'è la Juventus che può farlo rinascereJosé Mourinho è già spalle al muro. Tornato in Portogallo, al Benfica, a settembre, per prendere il posto dell’esonerato Bruno Lage, sta facendo peggio del suo predecessore e guidando le Aquile a una ... calciomercato.com