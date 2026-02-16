Mourinho evoca lo spettro del Real | Il Re ferito è pericoloso
José Mourinho ha richiamato il passato, ricordando il suo ritorno in Spagna e il rischio di rivivere le tensioni con il Real Madrid. L’allenatore portoghese ha detto che il “Re ferito” può diventare molto pericoloso, soprattutto quando si sente umiliato o sfidato. Mourinho ha aggiunto che questa situazione può scatenare reazioni imprevedibili, come è successo in passato, creando un’atmosfera tesa tra lui e il club madrileno.
Il destino, si sa, ha un senso dell’umorismo particolarmente affilato quando si parla di José Mourinho. Lo “Special One”, oggi alla guida di un Benfica rigenerato e battagliero, si ritrova davanti il suo passato più glorioso e ingombrante: il Real Madrid. Martedì 17 febbraio, l’Estádio da Luz sarà il teatro di un playoff d’andata di Champions League che profuma di epica, nato dalle ceneri di una fase a gironi conclusasi in modo surreale proprio tra queste due compagini. Mourinho, che a Madrid ha vinto e sofferto, non usa giri di parole per descrivere lo stato d’animo degli avversari: «Sono feriti, e un re ferito è molto più pericoloso di uno in piena salute», ha dichiarato ai microfoni della BBC, alzando la tensione di un match che promette di fermare il tempo. 🔗 Leggi su Serieagoal.it
