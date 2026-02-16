Motorola razr fifa edition gratis da verizon

Motorola ha regalato la versione speciale del Razr FIFA Edition ai clienti Verizon, per festeggiare la recente vittoria della nazionale durante la Coppa del Mondo. La promozione è partita dopo la finale, con molti utenti che hanno già ricevuto il loro smartphone gratuito. La compagnia ha annunciato che il modello, decorato con i colori della nazionale, sarà disponibile fino a esaurimento scorte.

La Razr FIFA Edition è stata presentata al CES 2026 da Motorola come variante speciale del Razr 2025, celebrando la FIFA World Cup. L’offerta disponibile tramite Verizon consente di ottenere il dispositivo a costo pari a zero attivando una nuova linea con i piani Unlimited Welcome, Unlimited Plus o Unlimited Ultimate, ricevendo crediti in bolletta mensili di $16,66 per i successivi 3 anni. In caso di abbandono del servizio, si perderanno i crediti residui e si dovrà saldare il saldo rimasto. razr fifa edition: disponibilità e offerta verizon. La Razr FIFA Edition rappresenta l’edizione speciale del modello del 2025, strutturato per offrire un’esperienza premium con un look ispirato al torneo. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com © Mondoandroid.com - Motorola razr fifa edition gratis da verizon Motorola razr fifa world cup 2026 edition in regalo da verizon Verizon regala il Motorola Razr FIFA World Cup 2026 Edition ai clienti che acquistano determinati piani telefonici. Razr fifa edition motorola ora disponibile a 699 dollari con moto tag gratuito Motorola ha lanciato la versione FIFA del Razr 2026, per attirare gli appassionati di calcio durante il Mondiale. All Moto/Motorola 2025 [Android 14/15] Google FRP Lock Bypass | no need google Play Service Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Motorola, in arrivo le FIFA Edition anche di Signature e RAZR Fold; Motorola pronta a lanciare MA2, nuovo adattatore Android Auto wireless; Motorola Edge 70 Fusion, svelate tutte e cinque le colorazioni; Motorola razr fifa world cup 2026 edition in regalo da verizon. Motorola, in arrivo le FIFA Edition anche di Signature e RAZR FoldLa Casa Alata vuole capitalizzare sui mondiali di calcio che quest'anno si tengono negli USA. msn.com Motorola’s FIFA-edition Razr is now available for $699 with free Moto TagThe price is unchanged for this special edition release, too. It costs $699, which is the same retail price as the standard Razr (2025), though the standard colors are on sale for $599 right now ... 9to5google.com Motorola, in arrivo le "FIFA Edition" anche di Signature e RAZR Fold x.com Buongiorno posto anche qui il mio quesito vorrei acquistare Un motorola razr 50 mi sapete dire come vanno - facebook.com facebook