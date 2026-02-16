Morto Robert Duvall è stato il duro del cinema americano tra Il Padrino e Apocalypse Now

Robert Duvall è morto a 95 anni, a causa di una lunga malattia che lo aveva indebolito negli ultimi mesi. La sua scomparsa rappresenta la perdita di uno degli attori più iconici del cinema americano, noto per ruoli memorabili in film come “Il Padrino” e “Apocalypse Now”. La notizia ha fatto il giro del mondo, lasciando un vuoto tra chi ha seguito la sua carriera sin dagli anni ‘60. Duvall, che aveva iniziato la sua strada come attore teatrale, aveva conquistato pubblico e critica con interpretazioni intense e autentiche.

L'addio a una leggenda del cinema mondiale segna la fine di un'epoca dorata per la settima arte. La notizia della scomparsa di Robert Duvall, avvenuta all'età di novantacinque anni, ha colpito profondamente il cuore degli appassionati e dei colleghi che per oltre sei decenni hanno ammirato il suo talento cristallino e la sua incredibile capacità di trasformazione. L'attore si è spento serenamente nella sua residenza di Middleburg, in Virginia, circondato dall'affetto dei suoi cari e in particolare della moglie Luciana. La sua morte non rappresenta solo la perdita di un interprete straordinario, ma la chiusura di un capitolo fondamentale della storia di Hollywood, di cui Duvall è stato uno dei pilastri più solidi e rispettati, capace di navigare attraverso generi diversi con una naturalezza che pochi altri hanno saputo eguagliare nel corso del tempo.