Un uomo è morto in un incendio domestico scoppiato questa mattina, probabilmente a causa di un cortocircuito. Le fiamme hanno avvolto la casa, lasciando dietro di sé un disastro e un grande dolore. I vigili del fuoco stanno ancora indagando sulle ragioni che hanno portato all’incendio. La scena si è svolta in un quartiere tranquillo, sconvolgendo i residenti.

Le fiamme che avvolgono le stanza e spezzano una vita. Le fiamme che distruggono tutto, in una mattina da incubo. A Pescaiola la gente è ancora sconvolta per la morte di un uomo di 55 anni e si domandano come possono accadere simili disgrazie. Che segnano profondamente una famiglia e lasciano attoniti vicini di casa, amici, le persone che in quel quartiere si conoscono da anni. La fine terribile di un uomo, il rogo che divampa nello spazio di pochi minuti e devasta tutto ciò sta in mezzo. Il lavoro dei soccorritori, l’impegno dei vigili del fuoco per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’appartamento ormai devastato e la palazzina di via Sirio dove già sabato sono rientrate le due famiglie fatte evacuare per precauzione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Morto nell’incendio in casa. Giallo sulle cause del rogo

Un incendio scoppiato nella notte a Montegiorgio ha portato alla scoperta del corpo senza vita di Giuseppe Ricci, 56 anni, in cucina.

Crans Montana, le falle nella sicurezza: le candele, il poliuretano e le vie di fuga

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.