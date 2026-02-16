Morto Federico Frusciante il critico e youtuber se ne va a 52 anni | dal noleggio film alle recensioni virali

È morto a 52 anni Federico Frusciante, critico cinematografico e youtuber tra i più conosciuti. La notizia della sua scomparsa è stata comunicata dai familiari tramite i social. Frusciante se n’è andato in seguito a un malore improvviso nella sua abitazione a Livorno. Negli anni era diventato un punto di riferimento per una vasta community di appassionati di cinema. Il suo era uno stile diretto e a tratti provocatorio. La morte di Federico Frusciante Frusciante è morto domenica 15 febbraio 2026. Così recita un messaggio fissato sui profili social di Federico Frusciante: “È con enorme dolore e immenso dispiacere che comunichiamo la scomparsa prematura di Federico, occorsa nella giornata odierna”. 🔗 Leggi su Virgilio.it

Federico Frusciante, critico cinematografico e youtuber, è morto a causa di una malattia improvvisa.

Federico Frusciante è morto a 52 anni a causa di un tumore, lasciando un vuoto nel mondo di YouTube.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: E' morto Federico Frusciante, aveva 52 anni: una vita per cinema e musica; È morto Federico Frusciante, critico cinematografico e youtuber, aveva 52 anni; È morto Federico Frusciante, il critico cinematografico e youtuber aveva 52 anni; Lutto a Livorno, è morto Federico Frusciante: critico cinematografico e storico titolare di Videodrome, aveva 52 anni.

È morto Federico Frusciante, aveva 52 anniÈ con enorme dolore e immenso dispiacere che comunichiamo la scomparsa prematura di Federico, occorsa nella giornata odierna. Questo il messaggio che compare sui profili social ufficiali di Federico ... tg24.sky.it

Morto Federico Frusciante, critico cinematografico e youtuber. Aveva 52 anniPunto di riferimento online, tra YouTube e social, per le sue recensioni cinematografiche e le analisi capaci di coinvolgere gli utenti spaziando fino alle 'nicchie' del cinema indipendente ... lanazione.it

È morto a 52 anni il critico cinematografico e youtuber Federico Frusciante x.com

La scomparsa di Federico Frusciante, morto il 15 febbraio 2026 a 52 anni, lascia un vuoto profondo non solo nel mondo della critica cinematografica ma anche nella cultura musicale. Critico, divulgatore e musicista post-punk con i Superficie213, Frusciante è facebook