morto damiano alberti il creator 23enne raccontava online la lotta al tumore

Il creator 23enne Damiano Alberti è morto il giorno di San Valentino, dopo una lunga malattia. Youtuber, streamer su Twitch, tiktoker da oltre un milione di like accumulati, il giovane - nato e cresciuto a Cerveteri - aveva scoperto di avere un tumore maligno alla gamba nel 2023. Dal maggio di quell'anno aveva deciso di condividere il suo percorso con la community: la diagnosi, le operazioni, l’amputazione, la protesi, i giorni più difficili e la speranza in quelli in cui tornava a camminare. La famiglia ha annunciato la perdita senza dare troppi dettagli medici., Ai suoi video di storie quotidiane, fatte di studio, sport e cura di sé come per molti giovani della sua età, presto si sono aggiunti contenuti sulla sua malattia, che Damiano ha scelto di non nascondere. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
