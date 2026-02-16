Damiano Alberti, il giovane creator di 23 anni, è morto a causa di un tumore che aveva scoperto a maggio 2023. Durante tutto l’anno, aveva condiviso sui social il suo viaggio tra cure e speranze, coinvolgendo migliaia di follower. La sua lotta si era fatta vedere anche attraverso video e post quotidiani, in cui raccontava le difficoltà di affrontare la malattia.

Il creator 23enne Damiano Alberti è morto il giorno di San Valentino, dopo una lunga malattia. Youtuber, streamer su Twitch, tiktoker da oltre un milione di like accumulati, il giovane - nato e cresciuto a Cerveteri - aveva scoperto di avere un tumore maligno alla gamba nel 2023. Dal maggio di quell'anno aveva deciso di condividere il suo percorso con la community: la diagnosi, le operazioni, l’amputazione, la protesi, i giorni più difficili e la speranza in quelli in cui tornava a camminare. La famiglia ha annunciato la perdita senza dare troppi dettagli medici., Ai suoi video di storie quotidiane, fatte di studio, sport e cura di sé come per molti giovani della sua età, presto si sono aggiunti contenuti sulla sua malattia, che Damiano ha scelto di non nascondere. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Morto Damiano Alberti, il creator 23enne raccontava online la lotta al tumore

