Morte Mirco Garofano Andrea Stroppa indagato per omicidio stradale

Andrea Stroppa, 32 anni, è stato messo sotto inchiesta per omicidio stradale dopo aver investito e ucciso Mirco Garofano, un ragazzo di 18 anni di Artena, in seguito a un incidente avvenuto sulla strada principale della città. Stroppa, che lavora come informatico e rappresenta in Italia il colosso di Elon Musk, avrebbe perso il controllo della sua vettura prima di schiantarsi contro il giovane. La polizia ha già sequestrato l’auto e ascoltato testimoni presenti sul luogo.

Per la morte del 18enne di Artena avvenuta mentre si trovava su via dei Fiorentini a Roma ora si potrebbe aprire il processo Andrea Stroppa, informatico 32enne, referente italiano del magnate sudafricano Elon Musk, sarebbe indagato per omicidio stradale dopo la morte del 18enne di Artena Mirco Garofano. Il sinistro fatale - come riporta romatoday.it - è avvenuto al Collatino due settimane fa. Mirco Garofano, 18 anni residente ad Artena, stava attraversando via Filippo Fiorentini quando è stato travolto da una Smart, guidata da un 32enne che si è fermato e ha allertato i soccorsi. Purtroppo per il giovane non c'è stato nulla da fare.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it Andrea Stroppa indagato per omicidio stradale a Roma, il papà di Mirco Garofano attacca il consulente di Musk Andrea Stroppa, coinvolto nell’indagine per omicidio stradale a Roma, ha causato una reazione forte da parte del padre di Mirco Garofano, che lo ha criticato duramente. Andrea Stroppa referente di Elon Musk in Italia indagato per omicidio stradale a Roma, il caso Mirko Garofano Andrea Stroppa, rappresentante di Elon Musk in Italia, è stato iscritto nel registro degli indagati per aver causato la morte di Mirko Garofano, un ragazzo di 18 anni, dopo averlo investito in una strada di Roma. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Morte Mirco Garofano, Andrea Stroppa indagato per omicidio stradale; Incidente via Fiorentini, Andrea Stroppa indagato per omicidio stradale; Roma, 18enne travolto al Collatino: indagato l’informatico Andrea Stroppa; Roma, 18enne investito e ucciso a Capodanno: indagato per omicidio stradale Andrea Stroppa. Artena piange Mirco, 18enne investito al Collatino: chi è Andrea Stroppa, indagato per omicidio stradaleRoma, indagato Andrea Stroppa per omicidio stradale dopo la morte di Mirco Garofano al Collatino: rilievi, telecamere e perizie per chiarire l'incidente a Roma. ilquotidianodellazio.it Ragazzo investito e ucciso dal consulente di Musk, rabbia del padre contro Andrea Stroppa: Non ci chiamatiIl papà del 18enne travolto e ucciso il 31 gennaio ha detto di non aver ricevuto neanche una chiamata da Stroppa per le condoglianze ... virgilio.it Sono ancora tanti i nodi da sciogliere relativamente alla dinamica che ha portato al tragico incidente costato la vita a Mirco Garofano, il 18enne morto la sera del 31 gennaio in seguito all'investimento da parte di Andrea Stroppa, il referente italiano di Eleon x.com Un’intera comunità è sotto shock per la tragica scomparsa di Mirco Garofano, il ragazzo di 18 anni residente ad Artena, morto nella serata di sabato a seguito di un incidente stradale avvenuto a Roma #castellinotizie - facebook.com facebook