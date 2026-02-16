Morta la produttrice Dana Eden durante le riprese della serie Teheran | era in Grecia

Dana Eden, produttrice nota per il suo lavoro nel settore televisivo, è deceduta durante le riprese della serie “Teheran” in Grecia. La sua morte è stata scoperta dal fratello, che ha chiamato i soccorsi dopo averla trovata priva di sensi nella stanza dell'hotel. La notizia ha sconvolto l’intero cast e la troupe che lavoravano sul set.

