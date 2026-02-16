Morta la produttrice Dana Eden durante le riprese della serie Teheran | era in Grecia

Dana Eden, produttrice nota per il suo lavoro nel settore televisivo, è deceduta durante le riprese della serie “Teheran” in Grecia. La sua morte è stata scoperta dal fratello, che ha chiamato i soccorsi dopo averla trovata priva di sensi nella stanza dell'hotel. La notizia ha sconvolto l’intero cast e la troupe che lavoravano sul set.

La produttrice Dana Eden è stata trovata senza vita nella stanza d’albergo dove alloggiava, da cui l’allarme è stato dato dal fratello. Si trovava ad Atene per le riprese della nuova stagione della sua serie televisiva. Sul corpo ora disposta l’autopsia È stata trovata senza vita in un hotel nel centro di Atene, Dana Eden, produttrice e ideatrice israeliana della serie tv “Teheran”. Aveva 52 anni e si trovava nella capitale greca per seguire le riprese della quarta stagione del thriller di spionaggio che ha ottenuto riconoscimenti internazionali, tra cui un International Emmy Award, ed è distribuito a livello globale su Apple TV+. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

