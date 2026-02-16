Morra De Sanctis AV – Violenza nella notte di San Valentino | 56enne arrestato dai Carabinieri

Da puntomagazine.it 16 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Morra De Sanctis, un uomo di 56 anni è stato arrestato dai Carabinieri dopo aver aggredito la compagna durante la notte di San Valentino. La lite si è scatenata in casa, dove il 56enne ha colpito la donna e opposto resistenza ai militari intervenuti. Durante la perquisizione, i Carabinieri hanno trovato anche alcune dosi di droga nascosta in casa.

Arrestato a Morra De Sanctis un 56enne per maltrattamenti, lesioni e resistenza a pubblico ufficiale: durante l’intervento rinvenuta anche droga.. È accaduto a Morra De Sanctis dove, alle prime luci dell’alba, i Carabinieri della Compagnia di Sant’Angelo dei Lombardi hanno tratto in arresto un 56enne del posto, già noto alle Forze dell’Ordine, ritenuto responsabile dei reati di maltrattamenti contro familiari o conviventi, lesioni personali, nonché minacce e resistenza a pubblico ufficiale. L’intervento è scaturito da una richiesta pervenuta al “112” nella notte di San Valentino. I militari si sono immediatamente portati presso l’abitazione segnalata dove, poco prima, si sarebbe verificata una violenta lite tra l’uomo e la compagna convivente. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

morra de sanctis av 8211 violenza nella notte di san valentino 56enne arrestato dai carabinieri
© Puntomagazine.it - Morra De Sanctis (AV) – Violenza nella notte di San Valentino: 56enne arrestato dai Carabinieri

Morra De Sanctis, notte di violenza in famiglia: 56enne arrestato dai Carabinieri

A Morra De Sanctis, un uomo di 56 anni è stato arrestato dai Carabinieri durante la notte dopo aver aggredito la propria famiglia.

Violenza nella notte di San Valentino: 56enne arrestato

Un uomo di 56 anni è stato arrestato a Morra De Sanctis dopo aver aggredito un familiare durante la notte di San Valentino.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Morra De Sanctis, violenza domestica nella notte di San Valentino: arrestato 56enne; Morra De Sanctis, notte di violenza in famiglia: 56enne arrestato dai Carabinieri; Gaetano Altieri: trionfo della Uilm alla Ema di Morra De Sanctis; Morra De Sanctis(AV), aggredisce la compagna nella notte di San Valentino: arrestato 56enne.

Morra De Sanctis, violenza domestica nella notte di San Valentino: arrestato 56enneNella notte di San Valentino, a Morra De Sanctis (AV), i Carabinieri della Compagnia di Sant’Angelo dei Lombardi hanno arrestato un 56enne del posto, già noto alle Forze dell’Ordine, con l’accusa di m ... irpiniaoggi.it

morra de sanctis avMorra De Sanctis, violenza in famiglia nella notte di San Valentino: arrestato un 56enneViolenza domestica nella notte di San Valentino a Morra De Sanctis, arrestato un 56enne. L'allarme è scattato alle prime luci dell’alba di oggi: in azione i carabinieri della compagnia di Sant’Angelo ... corriereirpinia.it