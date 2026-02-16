Morra De Sanctis AV – Violenza nella notte di San Valentino | 56enne arrestato dai Carabinieri

A Morra De Sanctis, un uomo di 56 anni è stato arrestato dai Carabinieri dopo aver aggredito la compagna durante la notte di San Valentino. La lite si è scatenata in casa, dove il 56enne ha colpito la donna e opposto resistenza ai militari intervenuti. Durante la perquisizione, i Carabinieri hanno trovato anche alcune dosi di droga nascosta in casa.

Arrestato a Morra De Sanctis un 56enne per maltrattamenti, lesioni e resistenza a pubblico ufficiale: durante l'intervento rinvenuta anche droga.. È accaduto a Morra De Sanctis dove, alle prime luci dell'alba, i Carabinieri della Compagnia di Sant'Angelo dei Lombardi hanno tratto in arresto un 56enne del posto, già noto alle Forze dell'Ordine, ritenuto responsabile dei reati di maltrattamenti contro familiari o conviventi, lesioni personali, nonché minacce e resistenza a pubblico ufficiale. L'intervento è scaturito da una richiesta pervenuta al "112" nella notte di San Valentino. I militari si sono immediatamente portati presso l'abitazione segnalata dove, poco prima, si sarebbe verificata una violenta lite tra l'uomo e la compagna convivente.