Moratti | Juve ora fa la vittima ma la storia dice altro
Massimo Moratti ha criticato la Juventus, accusandola di fingere di essere vittima dopo il derby d’Italia, perché la storia della squadra mostra comportamenti diversi. Durante un'intervista a Radio anch’io Sport, l’ex presidente dell’Inter ha parlato dell’episodio con Alessandro Bastoni, sottolineando come la squadra bianconera abbia spesso adottato questa strategia. Un esempio concreto riguarda le polemiche recenti sui fischi dei tifosi, che Moratti considera una reazione di circostanza più che un vero disagio.
Intervenuto a Radio anch’io Sport, l’ex presidente dell’Inter Massimo Moratti ha commentato il derby d’Italia contro la Juventus e il discusso episodio che ha visto protagonista Alessandro Bastoni. Sull’azione che ha portato all’espulsione di Kalulu, Moratti è stato diretto: “ Le simulazioni infastidiscono, anche quando uno fa finta di prendere un colpo in faccia e magari l’ha preso sul petto. Hanno fatto venire noia. Questa di Bastoni è una simulazione entusiasta: ha fatto un salto incredibile dopo un allungamento del braccio dell’avversario, che poi si è anche pentito, ma intanto lo ha allungato mettendolo nella condizione di approfittare della situazione.🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it
Moratti su Bastoni: "Juve vittima? La storia dice altro... Povero ragazzo, simulazione entusiasta"
Moratti afferma che la Juventus non è stata vittima di Bastoni, perché la storia mostra situazioni diverse.
Moratti: «La Juve sta esagerando. Fa la vittima del calcio italiano ma la storia non la ricorda così»
Massimo Moratti ha accusato la Juventus di esagerare, sostenendo che si presenta come vittima del calcio italiano quando, secondo lui, la sua storia dimostra il contrario.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Moratti: Bastoni ha commesso simulazione ‘entusiasta’. La Juve fa la vittima; Caso Basoni in Inter-Juve, Moratti: Juve vittima? Proteste esagerate; Inter, vittoria nel Derby d'Italia: stesa 3-2 la Juventus tra le polemiche; Vieri: Inter-Juve è la partita. 5 maggio? Recoba mi ha detto una cosa. Pio Esposito, Moratti….
Telefonata Elkann-Gravina, Moratti: I tempi sono cambiati. La Juve fa la vittima, ma la storia non la ricorda cosìInter-Juventus farà discutere per molto tempo, su questo nessun dubbio. E non per le gesta tecniche dei calciatori in campo, bensì per le. tuttomercatoweb.com
Inter, Moratti: Bastoni? Le simulazioni mi infastidiscono. La Juve fa la vittima, è un fatto nuovoLo storico presidente dell'Inter Massimo Moratti su Bastoni e non solo: Le simulazioni mi infastidiscono. Juve vittima? La storia... ... gianlucadimarzio.com
Massimo #Moratti a Radio Rai: "Sono cambiati i tempi. Adesso la #Juve si lamenta, fa la vittima, è un fatto nuovo. MI pare abbiano esagerato nelle proteste come se fosse una vittima terribile del calcio italiano, ma la storia non la ricorda così" x.com
Massimo Moratti fa la morale alla Juventus Anche l'ex presidente dell'Inter si esprime sul caso Bastoni-Kalulu Le dichiarazioni complete nel primo commento - facebook.com facebook