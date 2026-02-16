Moratti | Juve ora fa la vittima ma la storia dice altro

Massimo Moratti ha criticato la Juventus, accusandola di fingere di essere vittima dopo il derby d’Italia, perché la storia della squadra mostra comportamenti diversi. Durante un'intervista a Radio anch’io Sport, l’ex presidente dell’Inter ha parlato dell’episodio con Alessandro Bastoni, sottolineando come la squadra bianconera abbia spesso adottato questa strategia. Un esempio concreto riguarda le polemiche recenti sui fischi dei tifosi, che Moratti considera una reazione di circostanza più che un vero disagio.

Intervenuto a Radio anch’io Sport, l’ex presidente dell’Inter Massimo Moratti ha commentato il derby d’Italia contro la Juventus e il discusso episodio che ha visto protagonista Alessandro Bastoni. Sull’azione che ha portato all’espulsione di Kalulu, Moratti è stato diretto: “ Le simulazioni infastidiscono, anche quando uno fa finta di prendere un colpo in faccia e magari l’ha preso sul petto. Hanno fatto venire noia. Questa di Bastoni è una simulazione entusiasta: ha fatto un salto incredibile dopo un allungamento del braccio dell’avversario, che poi si è anche pentito, ma intanto lo ha allungato mettendolo nella condizione di approfittare della situazione.🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

