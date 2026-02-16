Monza vendeva cibo non tracciato su un autocarro | confisca e distruzione
A Monza, un uomo è stato fermato mentre vendeva cibo non tracciato da un autocarro. La merce, che comprendeva oltre 8 quintali di agrumi e 10 chili di salumi, miele e sottaceti, è stata sequestrata e distrutta sul posto. La polizia ha trovato il camion parcheggiato in una zona frequentata da clienti abituali.
Monza, 16 Febbraio 2026 - Vendeva 8 quintali di agrumi e 1 0 chili tra salumi, miele e sottaceti su un autocarro. Tutta merce non tracciabile, che è stata sequestrata. È successo il 14 febbraio quando il personale dell’Ufficio Tutela del Consumatore e delle Imprese della Polizia locale di Monza ha proceduto al controllo dell'automezzo fermo vicino al distributore di carburanti di viale Libertà. Le verifiche hanno evidenziato l ’assenza di rintracciabilità della merce posta in vendita. Per questo motivo è stato richiesto l’intervento di ATS Brianza, che ha disposto la confisca e la distruzione dei prodotti alimentari irregolari. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Vendeva prodotti alimentari al Palacultura, multa e confisca perché privo di autorizzazione
Questa mattina, un uomo è stato fermato mentre vendeva prodotti alimentari al Palacultura sul viale Boccetta.
