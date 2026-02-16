Monza Petagna entra e colpisce È un’altra rimonta da tre punti

Andrea Petagna ha segnato il gol decisivo, portando il Monza a vincere un'altra partita con una rimonta. La sua rete al 78° minuto ha cambiato l’andamento della gara contro il Padova, portando i biancorossi a conquistare tre punti fondamentali. Questa vittoria si aggiunge a un trend di recuperi che sembra caratterizzare il team, che dimostra di saper reagire anche nelle situazioni più difficili.

di Alessandro Stella MONZA Padova, Avellino, Juve Stabia. Tre indizi ravvicinati fanno una prova: questo Monza ama le rimonte e ha bisogno di una scossa per mostrare il proprio valore. I biancorossi vanno subito sotto con un grave errore di Thiam, soffrono, ma poi alzano il giro del motore e ribaltano 2-1 la Juve Stabia. Decidono i gol di Hernani - migliore in campo e al quarto centro in maglia Monza da gennaio ad oggi - e di un sempre più ritrovato Petagna. Il centravanti si rivela la mossa vincente di giornata da parte di mister Bianco, ancora una volta bravo a leggere una gara iniziata in salita. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

