Monti Sicani alla Bit rilanciato il progetto sulle rotte alimentari della longevità
Monti Sicani tornano alla Bit di Milano con il progetto sulle rotte alimentari della longevità, dopo il successo della prima presentazione un anno fa. La partecipazione alla fiera serve a promuovere le tradizioni culinarie del territorio e attrarre visitatori e investitori. Quest’anno, il percorso si arricchisce di nuovi dettagli sui prodotti locali e sulle ricette tramandate nel tempo.
Iniziativa dedicata a dieta mediterranea, al turismo esperienziale e ai prodotti locali per guardare a una nuova fase di sviluppo economico del territorio Lanciato proprio alla Bit di Milano un anno fa, il percorso "Le vie del cibo della lunga vita" riparte dalla stessa vetrina internazionale con la seconda edizione, segnando una nuova tappa nel lavoro di valorizzazione del territorio sicano. A rappresentare la Società per lo sviluppo del Magazzolo Platani è stato il sindaco di Lucca Sicula Salvatore Dazzo che ha tracciato un bilancio positivo delle attività realizzate nel 2025 annunciando la prosecuzione delle iniziative per l’anno successivo.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
Monti Sicani: un libro celebra storia, tradizioni e longevità nell’entroterra siciliano, omaggio a Lorenzo Reina.
Questa mattina, al Teatro Pirandello di Agrigento, si è svolta la presentazione del libro “Monti Sicani, l’anima antica della Sicilia”.
Sui monti Sicani tra storia e memoria: viaggio nei borghi fantasma della Sicilia rurale
Esplora i monti Sicani e immergiti in un viaggio tra storie antiche e silenzio.
Turismo e dieta mediterranea: i Monti Sicani diventano un laboratorio viventeL’obiettivo per il 2026 è ambizioso: trasformare i Monti Sicani in un laboratorio vivente. Il progetto non è solo promozione turistica, ma una vera e propria operazione di tutela dell'identità ... lasicilia.it
