Montevarchi nasce il comitato SìRiforma per il referendum costituzionale

A Montevarchi, il comitato “SìRiforma” nasce per sostenere il sì al referendum costituzionale, dopo che diversi cittadini si sono riuniti per spiegare le novità della riforma e rispondere alle domande della popolazione.

Arezzo, 18 febbraio 2026 – A Montevarchi prende forma il comitato “SìRiforma”, con l’obiettivo di promuovere informazione e confronto sui contenuti del prossimo referendum costituzionale. A coordinare le attività è stato invitato l’avvocato Michele Favilli, figura indipendente scelta per garantire un percorso aperto e non legato a schieramenti politici. «Non una battaglia di parte, ma una battaglia di civiltà» è il principio guida che ha accompagnato la nascita del comitato, già sostenuto da numerose adesioni da parte di cittadini interessati a temi legati all’ordinamento giudiziario. Tra gli obiettivi principali indicati dai promotori: garantire un sistema giudiziario realmente indipendente ma più efficiente, conforme ai principi del giusto processo, con giudici terzi, autonomi dalla politica e soggetti a un effettivo accertamento delle responsabilità disciplinari. 🔗 Leggi su Lanazione.it

