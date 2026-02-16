Montevarchi nasce il comitato SìRiforma per il referendum costituzionale
A Montevarchi, il comitato “SìRiforma” nasce per sostenere il sì al referendum costituzionale, dopo che diversi cittadini si sono riuniti per spiegare le novità della riforma e rispondere alle domande della popolazione.
Arezzo, 18 febbraio 2026 – A Montevarchi prende forma il comitato “SìRiforma”, con l’obiettivo di promuovere informazione e confronto sui contenuti del prossimo referendum costituzionale. A coordinare le attività è stato invitato l’avvocato Michele Favilli, figura indipendente scelta per garantire un percorso aperto e non legato a schieramenti politici. «Non una battaglia di parte, ma una battaglia di civiltà» è il principio guida che ha accompagnato la nascita del comitato, già sostenuto da numerose adesioni da parte di cittadini interessati a temi legati all’ordinamento giudiziario. Tra gli obiettivi principali indicati dai promotori: garantire un sistema giudiziario realmente indipendente ma più efficiente, conforme ai principi del giusto processo, con giudici terzi, autonomi dalla politica e soggetti a un effettivo accertamento delle responsabilità disciplinari. 🔗 Leggi su Lanazione.it
SìRiforma, il comitato a favore del referendum costituzionale sulla magistratura
A Montevarchi, il comitato SìRiforma si è formato per sostenere il referendum sulla riforma della magistratura, perché molti cittadini vogliono capire meglio le modifiche proposte.
Referendum sulla Giustizia. A Montevarchi nasce il Comitato locale “SiSepara!”
A Montevarchi è stato costituito il Comitato locale “SiSepara!”, in preparazione al referendum sulla riforma della Giustizia previsto per la prossima primavera.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: SìRiforma, il comitato a favore del referendum costituzionale sulla magistratura; È giusto dire No: il Comitato in Toscana; Presentato stamani a San Giovanni il Comitato per il No al referendum sui poteri giudiziari; E’ nato il comitato per il no al referendum sulla giustizia del Valdarno.
SìRiforma, il comitato a favore del referendum costituzionale sulla magistraturaNasce anche a Montevarchi il comitato SìRiforma, con l'obiettivo di fare informazione sul tema del referendum costituzionale. È stata invitata a coordinarne le attività una figura indipendente, ... arezzonotizie.it
Referendum sulla Giustizia. A Montevarchi nasce il Comitato locale SiSepara!L’obiettivo è quello di alimentare informazione e dibattito pubblico sul referendum, proponendo una valutazione non politica ma orientata al miglioramento del sistema giudiziario italiano. Arezzo, 14 ... lanazione.it
Ogni bontà nasce dal suo colore. Dolcezza naturale, aroma delicato e un tocco che scalda ogni ricetta. . 370 308 4726 Via Isonzo, 1/M, 52025 Montevarchi AR - facebook.com facebook