Montevarchi e Sangiovannese Una vittoria conquistata e una sfumata
Il Montevarchi ha conquistato una vittoria importante contro la Sangiovannese, dopo aver segnato con Cecconi nel secondo tempo. La partita si è disputata ieri ad Orvieto e ha visto i padroni di casa lottare fino all’ultimo minuto, ma alla fine i toscani sono riusciti a portare a casa i tre punti. La squadra di Montevarchi ha dimostrato determinazione e capacità di reagire, portando a termine un risultato che può fare la differenza nella corsa alla salvezza.
Arezzo, 16 febbraio 2026 – In serie D gran colpo del Montevarchi che con una rete di Cecconi nel secondo tempo ha vinto ieri ad Orvieto in uno scontro diretto per la salvezza. Tre punti fondamentali per la truppa di Simone Marmorini che collezionano il secondo successo esterno consecutivo e fanno un salto in avanti importante in classifica. La rete vittoria al 65'. Punizione di Cecconi che si è insaccato direttamente alle spalle del portiere umbro, non esente da colpe, senza alcuna deviazione. In Eccellenza clamoroso 3-3 tra Colligiana e Sangiovannese con la formazione di Calderini che ha gettato letteralmente alle ortiche una vittoria che sembrava fatta. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Ottima Tema: con Casoria arriva una vittoria conquistata con le unghie e con i denti
La Tema Sinergie, guidata da Casoria, ha ottenuto una vittoria difficile contro una squadra avversaria che giocava aggressivamente, spesso ricorrendo a comportamenti duri.
Valdarnesi in campo. Pareggi per Montevarchi, Terranuova Traiana e Figline. Travolta la Sangiovannese
Nel weekend delle squadre valdarnesi, sono arrivati risultati diversi: Montevarchi e Terranuova Traiana hanno ottenuto pareggi, mentre il Figline ha concluso la partita senza vittorie.
