montevarchi e sangiovannese una vittoria conquistata e una sfumata

Arezzo, 16 febbraio 2026 – In serie D gran colpo del Montevarchi che con una rete di Cecconi nel secondo tempo ha vinto ieri ad Orvieto in uno scontro diretto per la salvezza. Tre punti fondamentali per la truppa di Simone Marmorini che collezionano il secondo successo esterno consecutivo e fanno un salto in avanti importante in classifica. La rete vittoria al 65'. Punizione di Cecconi che si è insaccato direttamente alle spalle del portiere umbro, non esente da colpe, senza alcuna deviazione. In Eccellenza clamoroso 3-3 tra Colligiana e Sangiovannese con la formazione di Calderini che ha gettato letteralmente alle ortiche una vittoria che sembrava fatta. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net

La Tema Sinergie, guidata da Casoria, ha ottenuto una vittoria difficile contro una squadra avversaria che giocava aggressivamente, spesso ricorrendo a comportamenti duri.

Nel weekend delle squadre valdarnesi, sono arrivati risultati diversi: Montevarchi e Terranuova Traiana hanno ottenuto pareggi, mentre il Figline ha concluso la partita senza vittorie.

