Monteferrante iniziano i lavori del progetto Polis nell' ufficio postale | dureranno 30 giorni
A Monteferrante, i lavori del progetto Polis sono partiti all’interno dell’ufficio postale, a causa dell’esigenza di migliorare i servizi per i residenti. La ristrutturazione durerà un mese e coinvolgerà l’installazione di nuove postazioni digitali per facilitare le pratiche amministrative.
Arriva anche a Monteferrante il progetto "Polis" di Poste Italiane, l'iniziativa aziendale dedicata ai comuni con meno di 15mila abitanti per rendere semplice e veloce l'accesso ai servizi della Pubblica Amministrazione. Nelle prossime settimane, la sede sarà interessata lavori di ammodernamento.
