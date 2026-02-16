Monteferrante iniziano i lavori del progetto Polis nell' ufficio postale | dureranno 30 giorni
A Monteferrante, i lavori del progetto “Polis” di Poste Italiane sono partiti, causando la chiusura temporanea dell’ufficio postale per circa un mese. L’intervento mira a migliorare l’efficienza dei servizi pubblici, installando nuove postazioni digitali e punti di accesso più vicini alle abitazioni degli utenti. La ristrutturazione coinvolge anche l’ampliamento degli spazi, per facilitare le pratiche quotidiane dei cittadini.
Arriva anche a Monteferrante il progetto “Polis” di Poste Italiane, l’iniziativa aziendale dedicata ai comuni con meno di 15mila abitanti per rendere semplice e veloce l’accesso ai servizi della Pubblica Amministrazione. Nelle prossime settimane, la sede sarà interessata lavori di ammodernamento.🔗 Leggi su Chietitoday.it
