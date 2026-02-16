Montagnagrande omicidio cacciatori | indagato tace dopo parziale confessione e indagini si complicano
A Montagnagrande, l’indagato per l’omicidio dei cacciatori non risponde alle domande degli investigatori, dopo aver ammesso in parte il suo coinvolgimento. La sua reticenza rende più difficile ricostruire i fatti e allunga i tempi delle indagini. Gli inquirenti stanno cercando altri indizi sul terreno, mentre il sospetto principale si mantiene silenzioso.
Montagnagrande, l’indagine sull’omicidio dei cacciatori: il silenzio dell’indagato e la ricerca della verità. Un bracciante agricolo di 52 anni è al centro dell’indagine sull’omicidio di tre cacciatori avvenuto il 28 gennaio a Montagnagrande, in provincia di Messina. I fratelli Davis Pino, di 26 e 44 anni, e l’82enne Antonio Gatani sono stati uccisi in un bosco durante una battuta di caccia al cinghiale. L’uomo, inizialmente sentito come persona informata, ha confessato di essere stato presente al momento della sparatoria per poi avvalersi del diritto al silenzio, complicando le indagini. La svolta negli interrogatori e il diritto al silenzio.🔗 Leggi su Ameve.eu
Omicidio Zoe Trinchero: Alex Manna tace davanti al giudice dopo aver confessato il delitto. Indagini in corso.
Alex Manna, il giovane di 20 anni accusato dell’omicidio di Zoe Trinchero, si è presentato questa mattina davanti al giudice, ma ha deciso di non rispondere alle domande.
Indagini sul omicidio dei cacciatori a Messina: arrestato un soggetto per omicidio volontario
La polizia ha arrestato un uomo sospettato di aver ucciso i tre cacciatori nei Nebrodi.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Giallo dei tre cacciatori uccisi a Messina, l’indagato ammette: Ho preso parte alla sparatoriaL'uomo, 52 anni, ha dapprima ammesso di aver preso parte alla sparatoria in cui sono morti tre cacciatori nel messinese: poi però si è trincerato nel ... fanpage.it
Messina, omicidio dei tre cacciatori: indagato fa parziali ammissioni, poi sceglie il silenzioPer l'omicidio dei tre cacciatori l'unico indagato è il bracciante agricolo 52 enne che, però, al momento ha scelto il silenzio. meridionews.it