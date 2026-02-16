Montagnagrande omicidio cacciatori | indagato tace dopo parziale confessione e indagini si complicano

A Montagnagrande, l’indagato per l’omicidio dei cacciatori non risponde alle domande degli investigatori, dopo aver ammesso in parte il suo coinvolgimento. La sua reticenza rende più difficile ricostruire i fatti e allunga i tempi delle indagini. Gli inquirenti stanno cercando altri indizi sul terreno, mentre il sospetto principale si mantiene silenzioso.

Montagnagrande, l’indagine sull’omicidio dei cacciatori: il silenzio dell’indagato e la ricerca della verità. Un bracciante agricolo di 52 anni è al centro dell’indagine sull’omicidio di tre cacciatori avvenuto il 28 gennaio a Montagnagrande, in provincia di Messina. I fratelli Davis Pino, di 26 e 44 anni, e l’82enne Antonio Gatani sono stati uccisi in un bosco durante una battuta di caccia al cinghiale. L’uomo, inizialmente sentito come persona informata, ha confessato di essere stato presente al momento della sparatoria per poi avvalersi del diritto al silenzio, complicando le indagini. La svolta negli interrogatori e il diritto al silenzio.🔗 Leggi su Ameve.eu

Alex Manna, il giovane di 20 anni accusato dell’omicidio di Zoe Trinchero, si è presentato questa mattina davanti al giudice, ma ha deciso di non rispondere alle domande.

La polizia ha arrestato un uomo sospettato di aver ucciso i tre cacciatori nei Nebrodi.

