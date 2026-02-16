Roberto Calderoli ha annunciato che le Regioni potranno aiutare i comuni esclusi, dopo aver trovato una soluzione concreta. La decisione arriva in risposta alle criticità emerse nelle zone montane, dove molte amministrazioni locali avevano difficoltà a ricevere fondi adeguati. Aggiunge che questa misura mira a tutelare le comunità più piccole e a garantire servizi essenziali.

«Siamo riusciti a trovare una soluzione ragionevole che rispetta i principi della legge e della Costituzione e le specificità dei territori. Dietro questa proposta c’è stato un grande lavoro di sintesi ed equilibrio». Lo dichiara il ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, Roberto Calderoli, sottolineando come l’accordo per le modalità di attuazione dei nuovi criteri abbia raccolto l’unanimità degli enti territoriali. Quando verrà ufficialmente approvato il decreto? Stiamo lavorando per portare questo decreto al primo Consiglio dei ministri utile. La precedente classificazione faceva riferimento ad una legge del 1952 e tra i parametri presi in considerazione c’erano persino i bombardamenti subiti durante il conflitto mondiale. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Montagna, Calderoli: «Le Regioni potranno sostenere i comuni esclusi»

Calderoli ha annunciato che le Regioni potranno aiutare le persone escluse, dopo aver trovato una soluzione che rispetta le leggi e le diversità locali.

Il ministro Roberto Calderoli annuncia che la nuova classificazione dei comuni montani diventerà realtà, dopo aver evidenziato come alcune aree finora escluse abbiano indebitamente privato di risorse le zone di montagna.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.