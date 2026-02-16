Monreale festeggia Valerio nuovo campione della Ruota della Fortuna

Valerio, 22 anni, studente di Medicina all’Università di Palermo, ha vinto la puntata di lunedì 16 febbraio di

Valerio di Monreale vince 21.000€ alla Ruota della Fortuna su Canale 5. Domani torna in gara da campione MONREALE – C’è un nuovo campione a tinte normanne nel preserale di Canale 5. Nella puntata di lunedì 16 febbraio, Valerio, 22 anni, studente di Medicina all’Università di Palermo e orgoglioso cittadino di Monreale, ha sbaragliato la concorrenza alla “Ruota della Fortuna”, portando a casa un bottino complessivo di 21.000 euro. Accompagnato dal sostegno della fidanzata Erica, presente tra il pubblico, Valerio ha vissuto una scalata fatta di nervi saldi e un pizzico di audacia. La serata si è aperta sotto i migliori auspici con la conquista del bollino MSC Crociere, nonostante un brivido iniziale causato dal settore “bancarotta”. 🔗 Leggi su Monrealelive.it

