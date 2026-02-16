Monopattini elettrici | la Provincia porta un simulatore di guida nelle scuole

La Provincia di Padova ha portato nelle scuole un simulatore di guida per monopattini elettrici perché vuole insegnare ai giovani come usarli in sicurezza. Il dispositivo, di ultima tecnologia, permette agli studenti di esercitarsi in un ambiente controllato prima di salire sui mezzi veri. È installato nelle aule per rendere più pratiche le lezioni di educazione stradale e ridurre i rischi di incidenti.

Un finanziamento di 12mila euro grazie al progetto nazionale "Mobilità Sicura", che permetterà agli studenti di provare a guidarlo in sicurezza anche simulando gli effetti di sonnolenza, alcol e droghe Arriva nelle scuole padovane un simulatore professionale di ultima generazione dedicato alla guida del monopattino elettrico. Uno strumento pensato per fare prevenzione e formazione sulla sicurezza stradale, soprattutto tra i più giovani. L'acquisto rientra nel progetto nazionale "Mobilità Sicura - Sulla Buona Strada" ed è finanziato attraverso il "Fondo contro l'incidentalità notturna" della presidenza del Consiglio dei Ministri, con il coordinamento di UPI.