Moni Ovadia difende Francesca Albanese | Il suo coraggio è straordinario un’infamia l’attacco contro di lei

Moni Ovadia si schiera a difesa di Francesca Albanese dopo le recenti polemiche, accusando l’Occidente di aver perso ogni senso di giustizia e di aver lanciato attacchi ingiusti contro di lei. Ovadia definisce il suo gesto di coraggio “straordinario” e condanna con fermezza le accuse rivolte alla giornalista, che sono arrivate dopo le sue dichiarazioni sul ruolo delle potenze occidentali. L’attore e musicista sottolinea come l’Occidente abbia spesso criticato altri paesi senza mai guardare alle proprie responsabilità, evidenziando le ingiustizie e le ipocrisie che caratterizzano

" L'Occidente è marcio, non ha più nessuno statuto etico. Ha starnazzato di democrazia andando a guardare in casa degli altri e non ha mai messo gli occhi nel sacco smisurato delle proprie infamie ". Ai microfoni di Battitori liberi, su Radio Cusano Campus, Moni Ovadia sceglie l'affondo più duro per intervenire sulla bufera che ha investito Francesca Albanese, relatrice speciale Onu per i territori palestinesi occupati. La polemica è nata da un video artatamente troncato e manipolato del suo intervento del 7 febbraio 2026 all 'Al Jazeera Forum di Doha. Una frase mai pronunciata è diventata il fulcro delle accuse avanzate da deputati macronisti francesi, poi riprese anche in Italia e Germania.