Monaldi ore decisive per il bivio clinico sul secondo trapianto di cuore

All'ospedale Monaldi, si stanno prendendo decisioni cruciali sul secondo trapianto di cuore dopo che il paziente ha subito un primo intervento fallito. L’équipe medica sta esaminando attentamente i risultati degli ultimi esami per capire se è possibile procedere con un nuovo trapianto. La situazione rimane tesa, e il personale sanitario monitora con attenzione le condizioni del paziente.

