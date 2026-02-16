Monaco Nato e industria della difesa Flavia Giacobbe ospite a Omnibus Il video

Il direttore di Formiche e Airpress, Flavia Giacobbe, ospite a Omnibus il 15 febbraio interviene sui cambiamenti in atto nella Nato e il ruolo dell'Italia e sulla questione della conferenza appena conclusasi a Monaco insieme a Pietro Serino, Gregory Alegi, Alessandro Arduino e Giuseppe Sarcina. "La Nato sta cambiando profondamente e si sta coronado un sogno per l'Italia nel momento dell'incertezza e dell'imprevedibilità dell'alleato americano. È un cerchio che si chiude che si va a saldare con il protagonismo del nostro Paese nel Mediterraneo ".