Molto meglio Milano-Cortina 2026 delle polemicucce su Inter-Juventus

Milano-Cortina 2026 ha preso il sopravvento sulle discussioni inutili tra tifosi di Inter e Juventus. La grande manifestazione olimpica, che si svolgerà tra due anni, sta attirando l’attenzione di molti, lasciando indietro le polemiche sportive di breve durata. I cittadini e gli appassionati preferiscono concentrarsi sui grandi eventi piuttosto che sui litigi tra squadre di calcio, spesso più rumorosi che significativi. Nel frattempo, gli organizzatori preparano le città per un appuntamento che promette di portare in Italia visitatori da tutto il mondo.

“Se giocassimo a pallone senza toccarci, mai un contatto?”, se lo chiedevano gli Amari quasi vent’anni fa. Ma con tutto il ben di dio olimpico, dalla rarefazione di parole atte a descrivere Federica Brignone all’entusiasmo di Anterselva per Lisa Vittozzi e il biathlon, alle sgargiante tute azzurre dei fondisti sopra il bianco della neve in val di Fiemme, uno scongiura di non occuparsi dell’episodio della settimana? Per il quale i fiumi di tweet (o come si chiamano oggi) già scritti non aggiungono niente alla realtà dei fatti, alla squalifica di Pierre Kalulu, all’opportunità di convocare Alessandro Bastoni in Nazionale, al banale concetto che se la tecnologia è effettiva allora va utilizzata sempre? “Manca la foto del contatto tra le corna e la mano”, il Fuoco Fatuo dei Massimo Volume ammoniva ben prima dell’esistenza dei VAR a mille fotogrammi. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Molto meglio Milano-Cortina 2026 delle polemicucce su Inter-Juventus Milano Cortina 2026, Fontana (Lombardia): "Abbiamo investito molto su Paralimpiadi" – Il video Milano Cortina 2026 rappresenta un’importante occasione di sviluppo per la regione Lombardia. Federica Brignone rivela: “Mi sento meglio in velocità che in gigante e su Milano Cortina…” Federica Brignone, azzurra dello sci alpino, condivide il suo stato di forma in vista delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Milano Cortina 2026: pattinaggio, oro di Lollobrigida. Sci, argento di Franzoni e bronzo di Paris; Tommaso Giacomel, Lukas Hofer, Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi argento in staffetta mista ad Antholz-Anterselva · Risultati biatlhon oggi; Milano Cortina 2026, gli azzurri Rieder-Kainzwaldner sono oro nello slittino doppio uomini Segui la diretta streaming su Rainews.it https://www.rainews.it/maratona/2026/02/milano-cortina-2026-italia-oro-nello-short-track-misto-e-bronzo-nel-doppio-misto-curli; Shannon Abeda, a Milano Cortina scia anche l'Eritrea: Tutti possono sognare. Milano Cortina, Moioli-Sommariva argento in gara mista a coppie snowboard cross. Record di medaglie per l'ItaliaDa Livigno arriva il ventunesimo podio alle Olimpiadi per gli azzurri. Superata l'edizione di Lillehammer 1994 ... adnkronos.com Milano Cortina, la diretta: Lisa Vittozzi oro nel biathlon, Federica Brignone nel gigante. Snowboard cross, Moioli e Sommariva d'argentoMilano Cortina, la diretta del nono giorno di gare. Dallo slalom gigante femminile al biathlon fino allo snowboard cross, saranno molti gli appuntamenti da ... ilmessaggero.it ITALIA vs CINA Curling Maschile Precisione, strategia e concentrazione massima sul ghiaccio! Gli Azzurri affrontano la Cina in una sfida intensa, dove ogni stone può fare la differenza Olimpiadi Invernali Milano Cortina Testa fredda, cu - facebook.com facebook Milano-Cortina, la mascotte Tina e Milo a ruba nei negozi dei Giochi #olimpiadi #olimpiadiInvernali #OlimpiadiInvernali2026 #Olympics2026 x.com