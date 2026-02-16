Mogliano Rugby stop a Rovigo 28-0 | playoff a rischio ora sfida cruciale contro Colorno

Mogliano Rugby ha perso contro Rovigo 28-0 domenica 15 febbraio 2026, a causa di una prestazione deludente in trasferta. La squadra di Mogliano non è riuscita a trovare la via della meta e ora si trova in difficoltà nella corsa ai playoff. La prossima partita contro Colorno diventa decisiva per tentare di recuperare il terreno perduto.

Mogliano Rugby, trasferta amara a Rovigo: pesante stop e prospettive in bilico. Mogliano Rugby ha subito una netta sconfitta sul campo del Rovigo, chiudendo la trasferta di domenica 15 febbraio 2026 con un punteggio di 28-0. Il risultato complica la corsa al playoff per i veneti, mentre i padroni di casa consolidano la loro posizione in classifica. La squadra di Mogliano dovrà ora concentrarsi sulla prossima sfida casalinga contro l’HBS Colorno, in programma per il 15 marzo. Una domenica da dimenticare al Battaglini. La trasferta di Rovigo si è rivelata particolarmente ostica per il Mogliano Rugby.🔗 Leggi su Ameve.eu Rugby, Serie A Elite: il Valorugby vince il big match contro le Fiamme Oro. Rovigo espugna Colorno Nella sesta giornata del massimo campionato italiano di rugby, si sono giocati due anticipi importanti. Coppa Italia maschile Serie a di rugby: Petrarca Rugby vs Mogliano Veneto Rugby Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Mogliano Rugby, trasferta amara a Rovigo: finisce 28-0; Mogliano saluta Jeremias De Sarro: Grazie per il contributo al rugby biancoblù; La Rugby Rovigo costretta ad allenarsi sul campo del Valsugana, Vedovelli dirige il match con il Mogliano; RUGBY: ECCELLENZA; L’AQUILA SI PREPARA AL RECUPERO DI MOGLIANO. Rugby, Coppa Italia: a Mogliano, prima sconfitta stagionale dei DiavoliMOGLIANO VENETO (Treviso) – Si interrompe in una fredda serata a Mogliano Veneto l’imbattibilità stagionale del Valorugby Emilia. Dopo sei successi di fila tra campionato e Coppa Italia, proprio nel ... reggionline.com Mogliano cadetta promossa in serie A: la città adesso ha due squadre ai vertici del movimento nazionale di rugbyMOGLIANO VENETO (TREVISO) – Obbiettivo raggiunto, il sogno è diventato realtà: la cadetta del Mogliano Rugby è in Serie A. Un successo straordinario quello conquistato dagli uomini dei coach ... ilgazzettino.it I BERSAGLIERI PASSEGGIANO SUL MOGLIANO https://www.polesine24.it/cronaca/2026/02/15/news/rugby-rovigo-delta-missione-compiuta-388553/ #rovigo #rugby #elite Rugby Rovigo Delta facebook Rugby Rovigo - Mogliano 28-0 #SerieAElite #ForzaRovigo x.com