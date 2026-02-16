Modesto | Mantova che disattenzioni

A Catanzaro, il Mantova ha subito una sconfitta che lo lascia ancora a rischio in classifica. La squadra ha commesso errori difensivi nel primo tempo, che hanno facilitato le ripartenze avversarie e portato al gol decisivo. La partita si è giocata sotto una pioggia battente, rendendo il campo scivoloso e difficile da gestire.

La sconfitta patita a Catanzaro ha mantenuto imprigionato nella zona calda della classifica il Mantova. Un passo falso certo dovuto alla forza dei giallorossi, ma che in realtà ha raccontato un copione già ben conosciuto per la squadra di mister Modesto. Ora, dopo due ko consecutivi, dovrà rialzare la testa in un’altra sfida molto delicata come quella di sabato 21 al Martelli contro una Sampdoria che, dopo tante difficoltà, pare avere trovato il passo giusto. "Il campionato di serie B è questo - è l’analisi del tecnico virgiliano dopo il ko - Noi dobbiamo andare avanti e pensare solo a giocare e a portare gli episodi dalla nostra parte". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Modesto: "Mantova, che disattenzioni" Via Possanzini. Il Mantova a Modesto Il Mantova cambia allenatore dopo la sconfitta con il Cesena, che ha sancito l'esonero di Davide Possanzini. Mantova, contro l’Empoli è subito falsa partenza per mister Modesto Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Mantova, mister Modesto: Con il cambio in panchina la Reggiana è un’insidia. Servirà coraggio; Catanzaro-Mantova 2-0, Modesto: Pagata caro ogni disattenzione; Mantova, Modesto: Reggiana ferita e arrabbiata. Non dovrà mai mancare l'attenzione; Catanzaro - Mantova 2-0, Modesto nel post gara. Video. Mantova, Modesto: Conosciamo le qualità del Catanzaro, ma prendere due gol così deve far riflettereLe dichiarazioni di Francesco Modesto, tecnico del Mantova, dopo il ko (2-0) dei virgiliani in quel di Catanzaro: «I problemi ci sono,. tuttob.com Modesto verso la Sampdoria: «I problemi ci sono, ma dobbiamo guardare avanti. Sui tifosi…»Francesco Modesto, tecnico del Mantova, commentando la sconfitta con il Catanzaro ha parlato in vista della Sampdoria Francesco Modesto è già proiettato verso la partita della 26a giornata contro la s ... sampnews24.com Catanzaro-Mantova, Modesto: «Ogni errore che commettiamo veniamo puniti» x.com Catanzaro pronto a calare il tris. I giallorossi ospitano il Mantova del crotonese Modesto. Aquilani: «Rispettiamo l’avversario ma concentriamoci su noi stessi» https://gazzettadelsud.it/p=2171439 - facebook.com facebook