Modena Tariffa Rifiuti | Bollette in Salita Nonostante la Raccolta Differenziata Uil Chiede Revisione
A Modena, le bollette dei rifiuti aumentano nonostante l’impegno dei cittadini nella raccolta differenziata, spiega l’Uil chiedendo di rivedere la tariffa. La causa principale è l’applicazione della Tariffa Puntuale, che non premia chi ricicla di più. Molti residenti si lamentano perché pagano di più senza vedere benefici concreti. Nei quartieri, le famiglie si confrontano con costi crescenti anche se differenziano correttamente i rifiuti. La questione riguarda soprattutto le tariffe applicate alle utenze domestiche, che continuano a salire senza un miglioramento reale del servizio.
Modena, Rifiuti: Bollette in Aumento, la Tariffa Puntuale Non Premia i Cittadini Virtuosi. Modena, 16 febbraio 2026 – L’introduzione della Tariffa Puntuale a Modena, pensata per responsabilizzare i cittadini e incentivare la raccolta differenziata, sta generando un crescente malcontento. Nonostante l’impegno dei modenesi nel separare correttamente i rifiuti, le bollette continuano a salire, sollevando dubbi sull’efficacia del sistema e sulla sua equità. La Uil chiede un ripensamento delle politiche tariffarie, affinché i comportamenti virtuosi si traducano in un reale beneficio economico per le famiglie.🔗 Leggi su Ameve.eu
