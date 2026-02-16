Mo | re Abdullah ' misure Israele in Cisgiordania minacciano di aggravare conflitto'

Il re Abdullah II di Giordania denuncia che le recenti decisioni di Israele di registrare i terreni della Cisgiordania come proprietà statale rischiano di aumentare le tensioni nella regione. La misura, approvata a Tel Aviv, permette di conferire uno status legale ai terreni occupati, suscitando preoccupazioni tra i palestinesi e i vicini paesi arabi. La decisione ha già ricevuto critiche internazionali e alimenta le tensioni tra le parti coinvolte.

Londra, 16 feb. (AdnkronosAfp) - Re Abdullah II di Giordania ha criticato l'approvazione da parte di Israele di misure che consentono la registrazione dei terreni nella Cisgiordania occupata come "proprietà statale". "Le azioni illegali di Israele volte a consolidare gli insediamenti e a imporre la sovranità sulla terra palestinese compromettono gli sforzi per ristabilire la calma e minacciano di esacerbare il conflitto", ha affermato durante un incontro con funzionari britannici a Londra, secondo una dichiarazione rilasciata dalla corte reale. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Mo: re Abdullah, 'misure Israele in Cisgiordania minacciano di aggravare conflitto' Mo: Israele, 'la scorsa settimana arrestati 57 ricercati in Cisgiordania' La settimana scorsa, le forze di sicurezza israeliane hanno arrestato 57 persone ricercate in Cisgiordania. Israele, introdotte misure per aumentare il controllo sulla Cisgiordania Il governo israeliano ha approvato nuove misure per rafforzare il controllo sulla Cisgiordania. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. L’arresto di Abdullah Öcalan del 15 febbraio 1999 avviene attraverso una consegna priva di trasparenza giuridica e assume fin da subito un significato collettivo. La cattura a Nairobi e il trasferimento sull’isola di Imrali trasformano un’operazione di sicurezza i - facebook.com facebook