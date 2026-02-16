Misinto nel ricordo di Filippo in 8 anni 670mila euro donati alla ricerca contro l’osteosarcoma

L’associazione Insieme per Fily Onlus di Misinto ha raccolto 670 mila euro in otto anni, grazie alle donazioni dei cittadini, per sostenere la ricerca contro l’osteosarcoma. La cifra impressionante deriva dai numerosi eventi di beneficenza organizzati nel paese e dalla generosità di molti volontari. La somma viene destinata a progetti scientifici mirati a trovare cure migliori per questa forma aggressiva di tumore osseo. La storia di Filippo Finocchio, morto a 15 anni nel 2018, ha spinto la comunità locale a impegnarsi ogni anno per mantenere vivo il suo ricordo.

Completamente rinnovato, il locale riapre al pubblico dopo alcune settimane di chiusura che hanno permesso. Quando gli automobilisti notano un aumento delle spese per il carburante, spesso attribuiscono la colpa. La Giunta regionale della Lombardia ha approvato i criteri del nuovo bando 2026 per finanziare. Le Olimpiadi Invernali sono ufficialmente iniziate e la città di Milano è diventata il cuore. Spari in una casa di corte, due uomini in fin di vita a Brugherio, in. Lezioni sospese in via precauzionale all’Istituto tecnico commerciale “Gino Zappa” di Saronno dopo la caduta. Un uomo di 28 anni è stato oggetto di un’ordinanza di custodia cautelare da parte. 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net © Ilnotiziario.net - Misinto, nel ricordo di Filippo, in 8 anni 670mila euro donati alla ricerca contro l’osteosarcoma Un albero in ricordo di Martina Gnoli: "Donati 14mila euro nel suo nome" In memoria di Martina Gnoli, è stato piantato un albero nel luogo dell’incidente sulla Marecchiese, simbolo di ricordo e speranza. Stefano morto di tumore a 33 anni, donati quasi 30mila euro per la ricerca in sua memoria. “L’azienda Marcegaglia generosa” Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Misinto, nel ricordo di Filippo, in 8 anni 670mila euro donati alla ricerca contro l’osteosarcomaDa Insieme per Fily Onlus ben 670mila euro alla ricerca scientifica contro l'osteosarcoma in 8 anni. E’ un traguardo impressionante e da lasciare a bocca ... ilnotiziario.net Comune di Misinto - facebook.com facebook