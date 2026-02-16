Mini-tassa pacchi UE | operatori aggirano l’Italia merci dirottate e rischio distorsioni del mercato

Gli operatori logistici evitano di pagare la mini-tassa sui pacchi extra UE, di fatto dirottando le consegne verso altri paesi. Da quando la tassa di 2 euro è entrata in vigore il 1° gennaio, molte spedizioni provenienti da paesi come la Svizzera e il Regno Unito vengono indirizzate attraverso rotte alternative. Questa strategia crea un rischio di distorsioni sul mercato e complica i controlli doganali italiani.

Mini-Tassa sui Pacchi Extra UE: L’Elusione Spinge gli Operatori a Cambiare Rotta. L’introduzione, lo scorso 1° gennaio, della mini-tassa di 2 euro sui pacchi provenienti da paesi extra Unione Europea sta generando un effetto collaterale inatteso: un tentativo diffuso di elusione da parte degli operatori logistici. Questi stanno modificando le loro strategie, dirottando la merce verso altri hub comunitari per poi reimmetterla in Italia via terra, con possibili ripercussioni sulla concorrenza e sull’ambiente. L’Allarme di Assonime: Distorsioni del Mercato e Rischio di Violazione delle Norme UE. La situazione è stata evidenziata da una recente circolare di Assonime, l’associazione delle società per azioni, firmata dal direttore generale Stefano Firpo.🔗 Leggi su Ameve.eu

La tassa di 2 euro sui piccoli pacchi fino a 150 euro, prevista dall’UE per l’estate, è stata anticipata dal governo Meloni per aumentare le entrate.

La tassa sui mini pacchi provenienti da fuori Ue viene spostata al primo luglio.

