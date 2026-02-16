Marco Rossi ha scoperto quanto siano utili gli esercizi di stretching dopo l'allenamento, soprattutto per ridurre i dolori muscolari e migliorare la flessibilità. Anche una breve sessione di stretching può fare la differenza, aiutando i muscoli a rilassarsi e a recuperare più facilmente. Per esempio, dedicare cinque minuti a semplici allungamenti può prevenire tensioni e fatiche nel giorno successivo.

Per chi fa esercizi di forza o resistenza detendere i muscoli e sciogliere le articolazioni è una parte integrante ed essenziale del workout. "Quei pochi minuti di stretching alla fine dell'allenamento non sono una perdita di tempo, ma una fase fondamentale per migliorare flessibilità ed elasticità, aumentare il livello di comfort muscolare nel post-allenamento e ottenere una generale sensazione di ripresa e benessere generale", spiega Patricia Sala, master trainer di Brooklyn Fitboxing, un mix di tecniche di boxe, thai boxe e kickboxing, cioè un'attività fisica molto impegnativa basata su calci e pugni a ritmo di musica. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Mini guida agli esercizi di stretching fondamentali

Dopo un lungo viaggio in aereo, il corpo può risultare affaticato e rigido.

PUBALGIA Prova questi 3 esercizi di stretching!

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.