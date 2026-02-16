Mini guida agli esercizi di stretching fondamentali
Marco Rossi ha scoperto quanto siano utili gli esercizi di stretching dopo l'allenamento, soprattutto per ridurre i dolori muscolari e migliorare la flessibilità. Anche una breve sessione di stretching può fare la differenza, aiutando i muscoli a rilassarsi e a recuperare più facilmente. Per esempio, dedicare cinque minuti a semplici allungamenti può prevenire tensioni e fatiche nel giorno successivo.
Per chi fa esercizi di forza o resistenza detendere i muscoli e sciogliere le articolazioni è una parte integrante ed essenziale del workout. "Quei pochi minuti di stretching alla fine dell'allenamento non sono una perdita di tempo, ma una fase fondamentale per migliorare flessibilità ed elasticità, aumentare il livello di comfort muscolare nel post-allenamento e ottenere una generale sensazione di ripresa e benessere generale", spiega Patricia Sala, master trainer di Brooklyn Fitboxing, un mix di tecniche di boxe, thai boxe e kickboxing, cioè un'attività fisica molto impegnativa basata su calci e pugni a ritmo di musica. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
I migliori esercizi di stretching lombare seduti o in piedi per ridurre il dolore
Quali sono gli esercizi di stretching da fare dopo un viaggio in aereo
Dopo un lungo viaggio in aereo, il corpo può risultare affaticato e rigido.
PUBALGIA Prova questi 3 esercizi di stretching!
Argomenti discussi: Seconda prova matematica 2026: guida, tracce e simulazioni svolte per lo scientifico; Coresteady elastici fitness: opinioni e recensione completa.
Protocollo della calma, la guida pratica agli esercizi per aiutare il cane iperattivo e ansiosoCane agitato? Prova il Protocollo della Calma. Gli esercizi del metodo Karen Overall sono il miglior training di rilassamento per il cane iperattivo. my-personaltrainer.it
Kettlebell Training: guida agli esercizi migliori per gambe e bracciaL’allenamento con i Kettlebell esiste da secoli e ha le sue radici nella cultura russa. Gli atleti russi e i soldati dell’esercito lo usavano originariamente per scopi di forza e condizionamento. iodonna.it
Raptor Pilot AI Pro, il mini autopilota che guida i droni x.com
Una mini guida pratica per orientarsi tra locali storici e nuove insegne, anche a due passi dall’Ariston - facebook.com facebook